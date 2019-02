Mueren dos personas en trágico choque en Zapopan

Guadalajara, Jalisco.- Dos personas fallecieron en un choque en la Colonia La Calma, en Zapopan, la noche del sábado, luego de que dos vehículos se impactaran en Escorpión y Patria.

Poco antes de las 23:00 horas, los residentes del lugar escucharon un fuerte estruendo que a unos les pareció una explosión.

Las personas que murieron en el accidente son una mujer y un hombre.

De acuerdo con lo que vecinos relataron, una camioneta Land Rover circulaba por la segunda vía a gran velocidad cuando se impactó contra un Dodge que cruzaba la avenida por la calle Escorpión.

Un habitante que prefirió el anonimato contó que caminaba por el Parque La Calma cuando escuchó el golpe, lo que llamó su atención, así que como otros colonos se acercó al lugar para averiguar qué pasaba.

Cuando llegó al sitio de la colisión se llevaron una sorpresa, pues en la convergencia de ambas calles estaba el Dodge junto a un árbol y sobre la banqueta, a bordo de éste el cuerpo de un hombre y debajo el de una mujer, quienes fallecieron.

Un motociclista que pasó por el lugar indicó que la señora quedó destrozada y que la camioneta responsable iba a exceso de velocidad.

Hasta la siguiente calle, en Virgen, frenó su marcha la camioneta mencionada gracias a que se impactó contra un árbol.

No, si levantó un árbol completo, imagínate a qué velocidad iba para que levantara el árbol", lamentó otro habitante del sitio.

En el lugar, las autoridades se limitaron a decir que el conductor de la Land Rover quedó retenido.

El vehículo se impactó contra un árbol. Foto: Agencia Reforma

Los colonos que se aproximaron al sitio trataban de sacar conclusiones sobre lo ocurrido; les llamó la atención que en el lugar de la colisión no hubiera huellas de frenado.

Por otra parte, algunos dijeron que el cruce es peligroso.

"Pues la verdad creo que es el único crucero que no tiene (semáforos), porque tanto como para Mariano Otero y para López Mateos hay semáforo inmediato y no sé por qué esta no", dijo un habitante del lugar que se identificó sólo como Gustavo.

Sin embargo, no ha sido el único percance que ha ocurrido en el lugar, pues en el sitio hay un señalamiento que según vecinos es para recordar otro deceso por accidente vial en el que una persona falleció hace unos cinco años.