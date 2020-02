Mujer pide apoyo para su bebé internado en Hospital de Jalisco

Tlaquepaque, Jalisco. – Blanca Yadira, solicita apoyo económico para poder realizarle una cirugía a su bebé de un mes de nacido, que se encuentra internado en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, de Guadalajara, contó la joven madre.

De acuerdo a la información de la policía, Blanca, pidió apoyo a los agentes de la policía de Tlaquepaque, ya que ella no cuenta con recursos para sostener los gastos médicos de su niño, además de tener que cuidar a su otro bebe Aldair, el gemelo de Pablito.

“La verdad necesito el apoyo para mi hijo, a él le harán una operación para poner un catéter; en el hospital me dijeron que probablemente esto traerá consecuencias como de que mi hijo no vea, no hable o escuche, yo no tengo los recursos; en el hospital me piden donadores de sangre”, de acuerdo a lo informado por las autoridades.

De acuerdo a la información brindada por los policías municipales de Tlaquepaque, la tarde de hoy, el cuerpo municipal del municipio le proporciono una ayuda de 5 mil pesos en efectivo, para que pueda cubrir algunas de las necesidades a las que se enfrenta, Blanca y su familia.

Comenta Blanca que hasta el momento no le han dado fecha ni costos de la cirugía de su hijo, pero ella va todos los días a visitarlo y su una de sus hermanas la acompaña para quedarse con su otro bebe de un mes de nacido.

La joven, tiene dos recién nacidos, Aldair y Pablito, quién está en espera de una intervención médica de acuerdo a lo que comenta Blanca, es por eso que está solicitando apoyo a quién quiera brindarle cualquier tipo de ayuda ya sea en pañales, leche, alimentación, y además de un apoyo para los transportes de ella, mencionó la madre.

Blanca Yadira vive con su familia en la colonia San Martín de las Flores de Arriba, con domicilio en la calle Venustiano Carranza #34. Y podrá ser contactada por medio del número telefónico de su hermana, 3312857077.