Mujeres al mando en Zapotlanejo, Jalisco: la industria textil y el poder femenino

Guadalajara, Jalisco. - - Cuando tenía 17 años decidí que quería estudiar la carrera de diseño de modas. Me costó mucho trabajo porque mi familia creía que las mujeres no debíamos estudiar. Así fueron educados-

La primera vez que Rocío costuró un vestido fue para sus muñecas y tenía siete años. Fue a los 17 años cuando se enfrentó a su padre y terminó su carrera. Desde entonces, ya sea contra los estereotipos, China o Estados Unidos, sigue convirtiéndole los sueños a su niña interior.

Si la ciudad de Nueva York tiene a Manhattan para la moda, la Zona Metropolitana de Guadalajara tiene a Zapotlanejo. Las pequeñas calles empedradas rodeadas de ropa de diseñadoras avalan un gusto que ya llega a Miami y Texas en Estados Unidos; Puerto Rico y pronto Colombia.

El buen vestir en la localidad del centro de Jalisco data desde 1218, más antiguo que la fundación de la llamada “Gran Manzana” en Estados Unidos o Milán en Italia, mecas de la moda en el mundo. Las mujeres sobresalen por su empoderamiento y sus vestimentas. Así ha sido desde hace ocho siglos.

Hace un año, el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) registró tres mil 578 empresas de la localidad que es considerada como parte la metrópoli tapatía, de las cuales el apartado de comercio con mil 947 ocupó el primer lugar, Servicios el segundo con mil 139 y la industria manufacturera el tercer lugar con 439 empresas dedicadas a crear.

Dentro de la tabla donde desglosan los tipos de empresas y la cantidad de personas contratadas, para Comercio e Industria Manufacturera, en la parte de “251 o más”, sólo aparece una empresa que tiene dicha nómina. En entrevista para DEBATE, Rocío comenta que Love Point, su proyecto tiene más de 350 colaboradores. Y el 95 por ciento son mujeres.

“Mi nombre es Rocío Ruvalcaba y soy fabricante de ropa y diseñadora de modas. Soy quien lleva prácticamente la cabeza de este negocio. Inicialmente desde muy chica me gustó la moda y trabajé para varias empresas de Zapotlanejo, diseñando sus colecciones, supervisando las costuras y demás. Cuando sentí que ya sabía un poco más de esto, pues decidí emprender mi propio negocio”.

Rocío es una artista que combina los conocimientos, la experiencia, imaginación y tendencias para crear vestidos, sacos, pantalones, camisas, blusas, que puede exportar hacia Estados Unidos, Puerto Rico y pronto en Colombia. Y su proyecto está integrado en su mayoría por mujeres.

“En Zapotlanejo la mayoría de los empresarios somos mujeres, somos mujeres que llevamos este tipo de negocios, con el gran apoyo, ayuda de esposos y parejas, pero sí, esta industria nos ayuda mucho a la mujer a tener independencia económica y, por lo tanto, también tenemos una seguridad, que, aunque no esté alguien junto a nosotros, educando a nuestros hijos, pues podemos salir solas adelante”.

Love Point trabaja en conjunto con más de cien talleres instalados en las mismas casas, beneficiando a madres de sectores vulnerables, permitiéndoles que sus hijos estén con ellas e incluso jóvenes que sus padres les autorizan ir a aprender sobre la tradición textil en Jalisco

“Si te puedo decir si hay algo de lo que jamás me voy a arrepentir es de contratar mujeres. En esta empresa desde el día uno, un día dije, si yo logro crecer, mis sueños hacerlos realidad, yo quiero que todas las mujeres que puedan y tengan la oportunidad puedan venir y sentir parte de una sociedad, de una independencia y que ellas sientan que son necesarias en la industria”, menciona la empresaria.

Entre ellas compiten contra China y Estados Unidos por los mercados. La tecnología de Asia logra productos de gran calidad, la misma que la realizada en Jalisco, sólo que de manera artesanal. Requieren inversión para lograr mejores resultados.

Con cierta ironía, aún así, la mayoría de las telas que deben comprar vienen de China, pues en México no existe una empresa que se dedique a la fabricación de telas, mientras que la mezclilla debe de traerla de Estados Unidos, mientras lucha contra empresas chinas de ropa.

Rocío quisiera que el gobierno federal volteara a ver las necesidades de las micro, pequeñas y grandes empresas de la ropa en Zapotlanejo, pues la calidad es la misma que la diseñada en Asia, sólo que allá lo hacen con máquinas y en mayor producción y no existe una inversión similar en Jalisco.

“Sí desde lo federal necesitamos más apoyos que se puedan inyectar en el tema textil para las personas que tienen sus propios, pequeños, micros, medianos y grandes negocios. Que nosotros podamos ya integrar la tecnología de las empresas también nos ayudaría muchísimo este empuje. Este año podría decirte que después de pandemia, lo nacional está a tope, yo creo que, me atrevo a decir que tuvimos un incremento del 500 por ciento de la demanda que teníamos”

Rocío mira cómo tanto a nivel internacional como nacional, la calidad de los diseñadores mexicanos se respeta. Valoran el trabajo de las mujeres de Jalisco y logran que vayan dando más oportunidades laborales, mismas que ayudan a una independencia económica.

En la actualidad diseña diversas variedades de prenda de vestir, sin embargo, son los vestidos los que más se venden, aunque cada vez más shorts, blusas, que ella va generando conforme las tendencias lo piden.

“Antes de la pandemia decíamos: “Bueno, ya sabemos lo de invierno, primavera-verano”; pero ahorita todo cambia. De pronto cambia todos los días y es difícil. Hace tiempo se puso de moda un Tik-Tok de una chica que bailaba con una faldita cuadrada y de pronto todo el mundo quería hacer ese Tik-Tok”.

Love Point viste a las personas, haciendo prendas unisex, como los sacos que pueden usar desde un hombre o una mujer, pues parte del crecimiento empresarial es hacer una empresa y la moda más incluyente, como lo piden las tendencias.

Rocío, la niña que creció entre telas y diseños, ahora tiene su propia empresa que concentra a mujeres y que sirve como parte de la activación económica y empoderamiento de género. Donde les permite llegar con sus hijos. O, en caso de las menores, se les otorga transporte hasta su casa.

“Invitar a la gente que se dé la apertura de venir a Zapotlanejo, de conocer no solamente la parte textil, también la gastronomía es algo muy rico que tenemos en Zapotlanejo. Yo creo que la gente que come en Zapotlanejo vuelve a comer en Zapotlanejo. Y en el tema textil no solamente somos pocos fabricantes y somos muchos fabricantes y hay una increíble variedad para caballero, para dama, hay de todo”