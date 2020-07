Multan a conductores de Transporte Público de Jalisco por no usar cubrebocas

Jalisco. - A causa de no usar cubrebocas durante su jornada, 46 conductores del trasporte público recibieron una infracción durante el fin de semana por parte la Secretaría de Transportes (Setrans) a través de la Policía Vial.

Estas acciones se derivan como parte de los operativos que se montaron durante el fin de semana en la Zona Metropolitana de Guadalajara, a fin de monitorear el uso de cubrebocas a bordo del transporte público, a fin de atender las medidas preventivas y como medida obligatoria para los choferes.

La revisión se realizó de manera puntual en el cruce de las avenidas López Mateos y Mariano Otero, en el lugar se inspeccionaron 500 unidades, las cuales transitan por ese punto, explicó la dependencia.

Asimismo, se retiraron cuatro unidades del transporte público, dado que, de acuerdo a los registros previos, los conductores ya habían sido infraccionados en anteriores revisiones a causa de la misma razón o por no usarlo adecuadamente.

Las revisiones al transporte público han sido constantes y reforzadas durante la emergencia sanitaria para asegurar que se estén cumpliendo con las medidas de higiene y sanitización en todas las unidades. pic.twitter.com/xLQz53WwKn — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) July 11, 2020

“También hubo necesidad de pedir a tres usuarios del transporte público que descendieran de las unidades porque se negaron a utilizar cubrebocas abordo, a pesar de que se les ofreció uno”, señaló la dependencia a través de sus redes sociales.

Además de la revisión del uso del cubrebocas en ese cruce de la ciudad, también se distribuyeron 500 mascarillas a usuarios, que se suman a las más de 350 mil que ha entregado la Setrans durante la contingencia derivada del coronavirus.

Las labores de inspección por parte del personal del Área de Supervisión al Transporte seguirán para garantizar que los traslados en transporte público sean más seguros. pic.twitter.com/bUJC43t7yg — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) July 11, 2020

En el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, se estableció como obligatorio el uso del cubrebocas desde el pasado 19 de abril, esta medida debe acatarse tanto como para usuarios y conductores, de acuerdo a lo implementado en el sitio.

En el caso de los conductores que no usen el cubrebocas o no portarlo de manera adecuada, serán sancionados, mientras, que en el caso de los usuarios, se les podrá negar el servicio a quienes no cuenten con la mascarilla.

