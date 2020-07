Nacho Coronel: legado de sangre que hay en Jalisco a 10 años de su muerte

Guadalajara, Jalisco.- La violencia que azota al estado de Jalisco es un problema que las mismas autoridades dejaron crecer. Sexenio tras sexenio. Y así, poco a poco, los homicidios, desapariciones y "levantones" fueron transformándose en un asunto de todos los días.

Cuando Nacho Coronel estaba al frente del crimen en Jalisco se decía que todo estaba "controlado". ¿Qué tanto se modificó el esquema criminal desde que el capo del Cártel de Sinaloa murió? Aquí un breve panorama.

La muerte

El 29 de julio de 2010, las Fuerzas Especiales del Ejército desplegaron un operativo en Colinas de San Javier. Desde dos días antes tenían ubicado a Coronel, pero actuaron hasta ese jueves a las 13:00 horas. Cerca de 120 elementos de la Sedena rodearon la casa de Paseo de los Parques. El capo, de 56 años, murió al enfrentarse con los militares.

Narcoguerras

Óscar Orlando Nava, "El Lobo", Valencia fue detenido el 28 de octubre de 2009, y su hermano Juan, "El Tigre", cayó en mayo de 2010. Con ello el Cártel del Milenio quedó acéfalo y dos bandos surgieron: La Resistencia y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La muerte de Nacho Coronel les dio la justificación perfecta para iniciar en el Estado una guerra cruenta.

El 2011 cerró con mil 222 averiguaciones previas por homicidios dolosos y trajo los primeros dos narcobloqueos en la Entidad; 2012 siguió con la misma tendencia hasta que el CJNG venció a sus enemigos.

A las autoridades les gusta decir que su trabajo de prevención es el que lleva a "estabilizar" o "contener" la cifra de asesinatos. Lo cierto es que las narcopugnas son las que llevan la batuta.

Mientras el CJNG estableció su imperio y extendió sus tentáculos a lo largo de casi todo el País, los homicidios en Jalisco bajaron. hasta que tuvieron enfrente a otro enemigo.

En 2017 hubo una escisión en el CJNG: Carlos Enrique Sánchez Martínez, "El Cholo", formó el Cártel Nueva Plaza, con el apoyo del Cártel de Sinaloa, y desde entonces los cadáveres se apilan de nuevo en el Semefo, en las calles, en las fosas.

Una bala final

Nacho Coronel mantenía un perfil bajo y le pedía a sus subordinados que no hubiera confrontaciones gratuitas. Mucho menos con las autoridades. Y eso lo sabían todos.

"Había la consigna de no molestarlo, como manejaba un perfil bajo ni te brincaba su actitud ni parecía delincuente, entonces, cuando le tocaba que revisaran a su gente, pues él nomás hacía la llamada y desde la corporación le decían (al policía), sabes qué, déjalo ir y no preguntes, y ya".

Relató un policía estatal que en esa época estuvo en Inteligencia Militar.

Pero eso ha cambiado ya. Ahora los mismos oficiales son parte de la estadística de homicidios sin resolver.

"Después de esa muerte (de Nacho Coronel) nuestro entrenamiento cambió a tipo de guerrilla urbana, nuestro armamento cambió", explicó otro uniformado estatal.

"Aparecieron los colombianos entrenando a policías y delincuencia organizada, en guerrilla urbana y contraguerrilla".

"Llegó un momento que en un entrenamiento nos comentaron 'guarden una bala y si están en un enfrentamiento y se quedan sin municiones no se dejen agarrar vivos'".

El cuerpo sin vida de "Nacho" Coronel luego de ser abatido por las fuerzas armadas de México en la residencia ubicada en Zapopan, Jalisco. FOTO: blog del narco

Bola de nieve

El problema no es un asunto solamente del Estado o Municipios. El Gobierno federal también se ha desentendido.

En 2012, por ejemplo, hubo 3 mil 293 averiguaciones previas por delitos contra la salud en Jalisco y se fueron en picada hasta llegar a 496 carpetas de investigación en 2019.

Algo similar sucede con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En 2012 se registraron mil 616 indagatorias por violaciones a esa legislación y de ahí en adelante fueron decreciendo.

Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco indaga menos y detiene a pocas personas armadas, en redes sociales el CJNG muestra su poderío con fusiles barret y ametralladoras antiaéreas.

¿Dónde están?

Los familiares de personas desaparecidas ven un problema fuera de control.

"En el Semefo lo que ves es un dolor horrible, porque ves a las personas, a los que los ahorcan traen todavía la soga o con lo que los ahorcan, (...) otros que son quemados, no se identifica nada, ni los tatuajes, son unas imágenes la verdad, impactantes", aseguró un padre de familia que busca a su hijo.

"Yo ya no he asistido a Ciencias Forenses, (...) quizás sea el temor como madre de no querer encontrar a mi hija ahí. Impacta ver esas imágenes, yo a mi hija la busco en vida y a nadie le importa ya", dijo la madre de una persona desaparecida.

