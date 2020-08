Naimar Alejandra una niña de Puerto Vallarta que perdió la visibilidad y desconocen el motivo

Puerto Vallarta, Jalisco. - La vida cambió para la pequeña Naimar Alejandra de un día para otro, de ser una niña sana, juguetona y bailadora, hoy su madre vive en la incertidumbre de porque la niña de un momento a otro dejó de ver.

Lo anterior fue informado por la señora Cinthia Alejandra, madre de la pequeñita de apenas cuatro años de edad que tras una serie de convulsiones quedó ciega, sin que le hayan dado explicaciones de lo ocurrido.

“Hace aproximadamente un mes, yo estaba trabajando y llegué a la casa y mi mamá no estaba, se fue al Hospital Regional, fui con ella y me dijo que supuestamente la había picado un alacrán, el diagnóstico lo hizo un paramédico, señal que nosotros no vimos ni el piquete ni nada, llegando allá la niña la niña tenía convulsiones, se le puso mala a mí mamá, tenía convulsiones, cerro su boquita y vomitaba”.

La mujer dijo que a los cuatro días le volvió a pasar, por lo que su mamá la llevó de nuevo al hospital, ya que la pequeña otra vez comenzó a convulsionarse y poco después se desmayó.

Hasta el momento ningún médico ha podido decirle cual es el problema que aqueja a su pequeña; además de que al ser madre soltera, no tienen los recursos económicos para hacerle los estudios necesarios, aunque le hablaron de un médico que no radica en Vallarta.

“Es con Julio Ramos, que viene del estado de México, me dijo que viene a finales de agosto y me cuesta tres mil 500 pesos con ese doctor, pero es un neurólogo, no es especialista de niños, la niña se me puso mala otra vez, ya no quería recibir la comida a pesar que me dieron medicamente para…, vitaminas, hierro, de todo el medicamento me dieron para infección, para todo, pero a pesar de todo y a pesar de eso no se me puso bien la niña”.

Ante ello la joven madre se pregunta ¿Qué le pasa a su hija? y ¿Por qué no podía ver?

“Lo que me han dicho los doctores, me dicen que no tienen nada, que está en perfecto estado, aquí tengo yo la hoja donde me dice que no tienen ningún problema, que no tiene ninguna laceración, que no tiene nada la niña, entonces, pues yo no entiendo, no sé porque si dice que no tiene nada en este estudio ¿por qué perdió la vista? No ve completamente nada”

La afligida madre, dijo que su pequeña hija llora porque dice que no puede ver.

Finalmente, la mujer pidió el apoyo de la ciudadanía por medio de cooperación a la tarjeta bancaria 4152 3136 6362 4976 de Bancomer.

