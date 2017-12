Ni en una cárcel, ni en la morgue, ¿dónde está mi hijo?

GUADALAJARA, Jal., diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Julián Moncada Hidalgo llegó a esta ciudad el 13 de diciembre de 2014 de Colombia; desde el 29 de diciembre de ese año su familia no sabe nada de él.

Desde aquel país, su madre, Orfa Mery Hidalgo, recuerda que Julián, recién graduado como piloto aviador, fue contratado para copilotear una avioneta que regresaría a Colombia desde Guadalajara; nunca llegó.

El plan era regresar el día 31 para arribar a destino entre el 7 y el 10 de enero de 2015, pero el 15 de enero Orfa Mery seguía sin noticias de su hijo y denunció el hecho ante las autoridades colombianas, quienes solicitaron apoyo a sus pares mexicanas. Las respuestas han sido que después de llegar a México, Julián no ha estado en otras naciones y no hay claridad sobre si despegó o no de Guadalajara.

Es uno de los 21 casos de personas desaparecidas que investiga la PGR en Jalisco según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; sin embargo, Orfa Mery no recibe información suficiente: sólo le dicen que su hijo no está en una cárcel, ni en una morgue, ni en un hospital ni en ningún lado.

El 17 de enero de 2017 Álvaro Ávila Arrieta, cónsul de Colombia en Guadalajara, envió una carta al alcalde de Montenegro, en donde vive la familia de Julián, para dar cuenta de la información proporcionada por las autoridades mexicanas sobre el caso.

En el documento consta que fue hasta mayo de 2016, que la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación de la PGR tomaron el asunto en sus manos. Señala, además, que el 15 de julio de 2016 se solicitó información a la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías sin que hubiera respuesta.

Orfa Mery, al igual que las madres de los desaparecidos en México, se las arregla para indagar por su cuenta: "Hay informes de unas personas que nos dicen que mi hijo entraba diario al aeropuerto de Guadalajara a mirar o no sé qué con la avioneta, eso no lo sé decir, pero que él entraba y había un taxista que a diario lo recogía y lo dejaba en el aeropuerto sí", narra.

Nadie ha identificado 700 cuerpos en Forense de Jalisco

Jalisco.- El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizó 27 pruebas de ADN a integrantes de la 13 Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos para cruzar sus datos con la base genética de personas fallecidas no identificadas y colaborar con su búsqueda.

Eduardo Mota Fonseca, director operativo del Servicio Médico Forense, indicó que estas muestras se tomaron el pasado 11 de diciembre a petición de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, y en dos o tres meses se enviarán los resultados a esta instancia para determinar si entre las personas muertas no identificadas en el estado hay algún migrante de los que busca esta caravana.

El IJCF tiene a su resguardo alrededor de 700 cuerpos de personas no identificadas desde 2010, pero sólo cuenta con perfiles genéticos de 170 de ellos, pues el resto pueden ser identificados por otros medios. Como huellas dactilares, fichas odontológicas o fotografías de tatuajes y características individualizantes.

Al respecto, Mota Fonseca señaló que la Caravana puede pedir acceso a los registros del resto de los cuerpos para buscar entre los que no cuentan con perfil genético: “No lo han pedido, pero si regresan y lo hacen les daremos el tiempo que requieran para su búsqueda”, dijo.

Según el Forense, la mayoría de los cuerpos no identificados en Jalisco son de jóvenes varones de entre 25 y 35 años, mientras que los de las mujeres corresponden a jóvenes de 20 a 30 años; tan sólo en 2017 se han registrado 127 casos de personas fallecidas no identificadas en el estado.

Alicia Arrollo, odontóloga forense, señaló que además de las muestras de saliva tomadas a las madres se realizó una entrevista de datos antemortem para poder acotar la búsqueda.

“Se tomaron muestras a madres de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, la mayoría tuvieron contacto con sus familiares cuando ellos estaban en el norte de México, en Tamaulipas, Baja California o Sonora, obviamente cuando estaban tratando de cruzar hacia Estados Unidos”.

Explicó que si una de las muestras hace match con la base de datos, se acude a esta información para determinar si coincide el año de la muerte de la persona con el tiempo en que se presume pudo estar en México o si hay coincidencias con otras características, como cicatrices o tatuajes.

Del 1 al 18 de diciembre, la decimo tercera Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos estuvo en México y logró localizar con vida a cuatro personas de Centroamérica reportadas como desaparecidas, una de fue encontrada en Guadalajara.