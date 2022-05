Ni seguridad ni mantenimiento, estacionamiento de Plaza Liberación en Guadalajara en malas condiciones

Guadalajara, Jalisco.- Goteras, pilares cayéndose, escasez de agua, falta de señalamientos y humedad en los techos son las condiciones que el estacionamiento subterráneo de Plaza Liberación en Guadalajara, Jalisco.

Uno de los estacionamientos más usados en la perla tapatía por su zona céntrica debajo de la Plaza Liberación, el Teatro Degollado, así como la Catedral de la ciudad, muestra un deterioro que señalan no se ha solucionado en mucho tiempo.

Personas que utilizan el estacionamiento y trabajadores del sitio, señalan a DEBATE más de una problemática que han notado en el sitio: “ni los vehículos, ni las personas tienen seguridad [...] pasa un policía pero solo en la mañana y en moto”.

Además, pese a que antes se consideraba el funcionamiento del estacionamiento durante 24 horas, aseguran que se cierran las puertas desde las 8:00 p.m., y con mucha suerte, a las 11 de la noche: “La gente no tiene acceso, y tiene salida de vehículos solo por el acceso de Degollado”.

Humedad y muchos de los pilares goteando

“Bajan las personas por su vehículo pero si de plano las personas no saben que hay solo una salida alrededor de las 8, 9 que más o menos la gente baja para irse a sus casas, están unas ‘colononas’”.

Al momento de cerrar casi todas las puertas de acceso, las y los usuarios optan por utilizar las rampas pertenecientes a los coches: “Al cerrar las puertas nomás dejan una al final, entonces se bajan por las rampas, es mucha inseguridad”.

Solo hay escaleras

Para las personas con discapacidades o que utilizan sillas de ruedas, e incluso personas que utilizan carreolas para sus hijas e hijos, no hay rampas ni elevadores que les permita subir y bajar con seguridad.

Tal es el caso de una usuaria del estacionamiento que tuvo que dejar a su hijo encargado: “yo vengo en silla de ruedas con mi niño, tuve que dejar a mi niño cerca de bomberos y policías y le dije ‘a nadie le hagas caso, yo voy a dejar las pelotas y ahorita subo’”.

Deterioro en las escaleras

Mientras que personas que frecuentan el estacionamiento aseguran haber visto los ‘malabares’ que personas en sillas de ruedas tienen que realizar para subir o bajar: “las personas con discapacidades no sabes cómo sufren, o que tienen niños con carriolas no pueden subir”.

“Deficientes” las máquinas para pagar el estacionamiento

El problema más recurrente de usuarios del estacionamiento, son los cajeros de prepago, o las máquinas para pagar el servicio, ya que las personas lo reportan como “deficientes” al tardar en recibir las monedas.

“La gente se queja porque los cajeros no sirven”, mencionan trabajadores sobre su uso, mientras que usuarios recalcan que no reciben billetes: “la máquina está bien lenta, tarda como cinco segundos en reconocer las monedas que les echas”.

“Deficiente (la máquina) totalmente, me gusta la idea de la tarjeta (en lugar de boleto) pero no puedes pagar porque se bloquea y no acepta billetes nuevos y regresa las monedas”, aseguran las personas que utilizan el servicio.

Hasta el momento, aseguran no haber visto que se haga mantenimiento, sólo estudios relacionados con el agua del lugar donde introducían varillas al suelo, los cuales fueron tapados con cartones, además está la presencia de andamios que simulan detener los pisos subterráneos.

“No se le ha dado mantenimiento, no hay agua [...] las escaleras están ‘molachas’, alguien se va matar”, finalizan las personas que recurren al estacionamiento, y agregan que no hay señalamientos en el lugar, por lo que recurrieron a poner cartones en lugar de señalamientos.