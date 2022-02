"No caer en el miedo", pide gobernador de Jalisco ante violencia en Michoacán cercana a su frontera

Guadalajara, Jalisco. - Tras los hechos de violencia que se presentaron en los límites de Michoacán y Jalisco, donde un grupo de civiles armados ejecutó a personas que asistieron a un velorio, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pidió a los habitantes de los municipios cercanos a no caer en el miedo o en “acciones innecesarias”.

Alfaro Ramírez explicó que tras la reunión de la Mesa de Seguridad este lunes a primera hora, se integraron las acciones para reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en los municipios colindantes con Michoacán, para garantizar el bienestar de sus habitantes.

“En coordinación con el ejército, la Guardia Nacional, la policía del estado está aumentando su presencia ante los hechos ocurridos el día de ayer en el municipio de San José de Gracia en el estado de Michoacán, por la cercanía que tiene particularmente con el municipio de Mazamitla”, explicó en un primer momento el político.

Reafirmó que no existe ningún riesgo que perjudique a la población civil de los municipios cercanos a Michoacán, sobre todo en Mazamitla, Concepción de Buenos Aires y la Manzanilla, los cuales se encuentran a pocos minutos de donde sucedió el ataque contra civiles.

“Vamos a mantener informada a la población pero sí me parece fundamental que todos entendamos que ante hechos tan lamentables y terribles como los que vimos en este estado vecino, nosotros debemos seguir en nuestra ruta, estar atentos y sobre todo no caer en la tentación del miedo o tomar medidas que no son necesarias”.

Reiteró, para finalizar, que se debe seguir con las actividades normales y se comprometió a continuar dando información de manera constante a los habitantes por si existe alguna indicación oficial.