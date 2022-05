No habrá multas en Jalisco hasta que verificación vehicular funcione de manera completa: Alfaro

Puerto Vallarta, Jalisco.- Por no funcionar al cien por ciento y de manera completa, no habrá multas a los vehículos que no hayan realizado verificación vehícular en el estado de Jalisco, así lo informó Alfaro, gobernador de Jalisco.

Mientras se encuentra en una gira en Puerto Vallarta, Jalisco, Alfaro aclaró que no se aplicarán multas a los autos que no tengan su verificación, por lo menos, hasta que funcione “de manera completa” el sistema de verificación.

“Estamos revisando varios temas relacionados con la verificación. Es un proyecto que tiene todavía que ajustarse en distintos frentes. No hay multas hasta que no funcione de manera completa e integral todo nuestro sistema [...] Vamos a analizar lo que nos mandó el Congreso, vamos a ir afinando cosas y vamos a corregir lo que sea necesario para que funcione correctamente”, aseguró.

Dentro del calendario de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el sistema de multas por la verificación vehicular se contemplaba realizar desde el mes de julio de este año, por lo que será pospuesto.

Se han realizado distintas manifestaciones alrededor de la ciudad de activistas y ciudadanos que se oponen al sistema de verificación vehicular, ya que aseguran que es una forma de recaudación y no de cuidado al medio ambiente.

“Afinación sí, verificación no, ¡fuera Alfaro!” es la consigna con la que manifestantes realizan marchas y colocan calcomanías a conductoras y conductores que coinciden con su posición, a lo cual, no ha habido respuestas por parte de las autoridades.