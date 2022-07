No hay cirugías para pacientes con paladar hendido

Guadalajara, Jalisco.- Hay sonrisas que están en peligro.

Y es que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) no ha renovado el convenio de colaboración con el Patronato del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, por lo que no pueden apoyar a los pacientes con la dotación de insumos para las operaciones correctivas de labio leporino y paladar hendido.

Desde hace seis semanas, denunció el presidente del patronato, Juan Carlos Guerrero Santos, no se puede trabajar, poniendo en riesgo las cirugías.

Culpó al secretario sindical de la sección 28 José Guadalupe Ramírez ve que no se concrete la firma, pues los quiere fuera del Instituto.

"Por presiones de este señor la secretaría de salud nos tiene que dar un convenio este convenio se ha tardado quiero creer que es por cuestión burocrática, pero él presiona para que ese convenio no salga", denunció.

Guerrero Santos aseguró que ya son más de 200 cirugías y 900 terapias post quirúrgicas que se han dejado de dar lo que afecta directamente en el desarrollo y la calidad de vida de los pacientes.

Además dijo hay algunas deficiencias en el instituto que merman la atención de las personas por ejemplo la suspensión de procedimientos quirúrgicos debido a la falta de luz y a la falla de la planta de energía; también hay desabasto de agua.

"No hay luz y lo peor del caso es que no habido agua por falla de las bombas tres semanas sin bombas de agua. Por eso las 200 cirugías no han ocurrido cuando el patronato estaba ahí, se los garantizo que no hubiéramos permitido que fallaran más de 24 horas, las hubiéramos respuesto inmediatamente esa es la labor del patronato".

Agregó que el líder sindical ha amenazado a los médicos y enfermeras para que no trabajen en conjunto y mandan a los pacientes a conseguir materiales y placas por fuera cuando el patronato se los puede dar.

Hoy miembros del patronato y familiares de pacientes se manifestaron afuera de la secretaría de salud para exigir que se de la firma de este convenio y se corrijan las anomalías que han impedido que se lleven a cabo los procedimientos quirúrgicos correctivos que le regresen las sonrisas a niños con labio leporino y paladar hendido.

Alejandra mamá de una pequeña de 7 años aplaudió la labor del patronato al señalar que este les dan a los insumos necesarios para que la niña, quién tiene paladar hendido, tenga su rehabilitación y mejore su calidad de vida.

"Lo que nos preocupa son las plaquitas para que ella pueda comer bien y su boquita tenga una formación adecuada y no tiene esa plaquita porque no las hay y venimos a manifestarnos para que nos den una respuesta", dijo.

Durante la manifestación se les entregaron unas fichas a los padres de familia para entregarles los insumos y las placas que los niños necesitan a fin de que se pueda programar su cirugía mientras se da una respuesta a la firma del convenio.