No hay toque de queda.- Alfaro

Guadalajara, Jalisco. - El Gobernador Enrique Alfaro sostuvo esta mañana que en Jalisco el aislamiento social por la pandemia del coronavirus es obligatorio, pero aclaró que no se trata de un toque de queda.

En entrevista para el programa Despierta de Televisa, el mandatario dijo que tampoco se pretende que haya una persecución policiaca contra el ciudadano y que la medida no tiene fines recaudatorios.

"Lo que está arrancando el día de hoy en Jalisco es el carácter obligatorio de las medidas de aislamiento social", enfatizó Alfaro.

El #COVID19 llegó a un punto crítico y tenemos que dar un paso decisivo. Escucha con atención este mensaje para que sepas en dónde vamos y las medidas que tendrán que aplicarse a partir del lunes. Ayúdame a difundir. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) April 19, 2020

"No hay nuevas medidas, yo no diría que es un toque de queda, no es eso, porque lo que estamos estableciendo son las mismas medidas del aislamiento voluntario pero con una supervisión efectiva de la autoridad".

El funcionario estimó que Jalisco se encuentra frente a la posibilidad de dar "un apretón" en serio durante los próximos 15 días y eso podría permitir salir antes de la crisis sanitaria.

No es por gusto, estamos hablando de evitar muertes por #COVID19 y esa es una obligación que nos toca a todas y a todos, sin excepción. #QuédateEnCasa. pic.twitter.com/OtxVy9B6PJ — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) April 20, 2020

"Lo que no queremos es estar multando a las personas, algo que es muy importante entender es que la medidas no tienen ningún propósito recaudatorio, no queremos que la gente pague multas, queremos que la gente se quede en su casa".

"Lo que vamos a tratar de hacer es un ejercicio disuasorio de aquellos que piensan que pueden volver a la normalidad sin que pase nada. No hay en Jalisco un ánimo de persecución, pero queremos apretar tuercas porque sabemos que si en esta etapa hacemos lo correcto vamos a lograr salir de esta crisis".

Esta tarde iniciamos con la distribución de cubrebocas en distintos puntos del #AMG. Recuerda que a partir del lunes 20 de abril será obligatorio su uso para quienes requieran salir de casa por razones esenciales.



Evita sanciones, conoce más en: https://t.co/m4zWa6V00z pic.twitter.com/6He4NcKhjO — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) April 20, 2020

El titular del Poder Ejecutivo en Jalisco explicó que se tomó la decisión de hacer obligatorio el aislamiento social porque, aunque el Estado había tenido niveles altos de resguardo, la situación se relajó en la semana del viernes santo al viernes de Pascua.

"Hubo mucha gente que no entendió que esto es en serio, que estamos en un momento crítico", aseguró.

Hay que recordar que a partir de hoy no puede haber nadie en la calle, incluso en el transporte público, sin cubrebocas y que solo se puede salir si es estrictamente necesario. pic.twitter.com/v0cWK0AI5C — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) April 20, 2020

A partir de este lunes el aislamiento social es obligatorio, al igual que el uso del cubrebocas para salir a la calle.