¿No podrás ir al estadio a ver el Clásico Tapatío? Se transmitirá en el Centro de Guadalajara

En ambas ubicaciones se vivirá el partido Chivas vs Atlas de una manera pacífica y en un ambiente totalmente familiar, por lo que no se permitirá consumir bebidas alcohólicas, ni ninguna otra clase de sustancia.

En Guadalajara el Centro Histórico de la ciudad se transmitirá el partido de Ida, Chivas vs Atlas gracias a una pantalla gigante que se instalará en el Paseo Alcalde, frente a la Plaza de Armas, en punto de las 9 de la noche.

