No puede costar la gasolina más de 17 y 18 pesos: AMLO

Bahía de Banderas, Nayarti.- El litro de gasolina magna no debe venderse en México arriba de los 17 pesos, ni la premium arriba 18, ratificó hoy el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante el recorrido que realizó hoy por las costas de Nayarit y Jalisco.

Lo anterior fue señalado por AMLO durante la charla que tuvo en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en donde estuvo inspeccionando el desarrollo de 18 obras realizadas con fondos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Tomamos la decisión de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, al contrario, ahora está bajando y vengo viendo los precios de la gasolina” señaló el mandatario al hablar de los precios que actualmente tienen los combustibles dentro del país.

En ese sentido, López Obrador indicó que los dueños de las gasolineras en el país se deben sujetar a precios económicos, debido que a ellos actualmente el combustible se les está ofertando más barato.

“Aquí aprovecho también para hacer un llamado a los concesionarios de las gasolineras que ajusten a la baja el precio, no puede costar la gasolina más de 17 pesos, no puede costar más de 17 pesos la gasolina la Magna y no más de 18 la Premium, porque se les está vendiendo más barata la gasolina que antes”.

Advirtió a los dueños de expendios que no deben aprovechar que actualmente Petróleos Mexicanos (Pemex) está ofreciendo el precio de las diversas gasolinas más barato para tratar de sacar una mayor cantidad de utilidades.

“Pemex les está vendiendo más barata la gasolina a los concesionarios y nada que ellos se queden ahora con más utilidad, más ganancia, que no aprovechen, que no abusen, que nos ayuden para que no haya especulación”.

A diferencia de otros eventos encabezados por el mandatario donde se permitía el ingreso a cientos de personas, en esta ocasión debido a las restricciones existentes por el coronavirus Covid-19, sólo se pudo observar a miembros de la prensa y poco menos de 50 invitados especiales.

Las obras supervisadas

Entre las 18 obras que realiza la Sedatu y que hoy supervisó el Presidente de México están:

Biblioteca Municipal

Centro del Centro de Asistencia Social de Desarrollo Infantil (CADI)

Módulo deportivo tipo (C)

Parque de Barrio C

Malecón

Renovación de calle integral poligono Cadi Bucerías mediante empedrado ahogado.

Renovación de calle integral poligono Cadi San Vicente mediante empedrado ahogado.