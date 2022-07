“No quiero ser yo la próxima”: madres de niños con autismo y feministas marchan por Luz Raquel

Guadalajara, Jalisco.- Feministas y madres de niños con Trastorno de Espectro Autista (TEA) se reunieron el viernes 22 de julio para marchar y exigir justicia por Luz Raquel Padilla, mujer quemada viva en Zapopan, Jalisco.

Con una hora de retraso debido a una intensa lluvia, las mujeres marcharon desde la Glorieta de Tránsito hacia el Centro de Justicia para la Mujer, en Guadalajara.

Mélida, madre de un niño de cinco años que tiene síndrome de Asperger, condición que entra en el Trastorno del Especto Autista, aseguró que tiene miedo de que le ocurra algo como a Luz Raquel, pues cabe recordar que una de las líneas de investigación apunta a que la mujer fue amenazada y atacada por los ruidos que hacía su hijo cuando sufría una crisis derivada del autismo que padece.

“Me da miedo ser yo la siguiente y que yo no tenga la certeza de que mi hijo va tener quien lo cuide, porque son niños que necesitan muchos cuidados. ¿Qué va hacer mi hijo sin mí? No quiero ser yo la próxima (...) este caso no debe quedar impune, qué es lo que tienen que hacer la autoridades para tomar cartas en el asunto ¿Qué haya otro feminicidio más?”, aseguró.

La joven madre que es maestra también, asegura que las instituciones le cierran las puertas, pues el IMSS le ha negado atención.

“Incluso desde las instituciones públicas, yo hice trámite a una guardería del IMSS, porque tengo que trabajar porque no hay políticas públicas que nos amparen a nosotros como cuidadora de un niño con una condición, hice trámite y me negaron el acceso, me dijeron que no había diagnóstico, cuando ellos mismo me dieron el diagnóstico”, lamentó.

Mélida asegura no hay voluntad de las autoridades de incluir a los niños con alguna condición o discapacidad, además de vivir discriminación por parte de la sociedad.

Afirma que la sociedad los juzga cuando sus hijos lloran, porque lo atribuyen a un berrinche cuando no es así, lo que le preocupa y le hace sentir tristeza y dolor, por lo que exigió más igualdad a la sociedad.