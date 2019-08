No ven resultados de Guardia Nacional

Guadalajara, Jalisco.- La Guardia Nacional no ha arrojado los resultados que se prometieron con su llegada, además que existe poca información sobre la estrategia que implementan en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lamentó el Alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro.

Debo ser honesto, los vemos muy poco en las calles, nosotros los quisiéramos ver en mayores labores de patrullaje y tener una mayor coordinación con ellos".

Mencionó que tampoco han llegado la totalidad de elementos que se prometieron; aunque estimó que esta semana podrían incorporarse 450 nuevos elementos para la Ciudad.

"No hemos visto todavía la presencia de la Guardia Nacional como nos lo habían anunciado, hasta donde tenemos conocimiento ha llegado solamente el 30 por ciento de los elementos que se habían comprometido en un inicio".

Añadió que las Bases Operativas Interinstitucionales (BOI) tampoco estaban generando resultados positivos, y que eso, junto con el tema de la GN sería revisado mañana en junta con el Gobernador Enrique Alfaro.

Elementos de la Guardia Nacional. Agencia Reforma

Respecto a la casa en Ciudad Granja donde se encontraron seis personas muertas, el Alcalde dijo que no tenían reportes previos sobre esta situación, pero que le preocupaba como cualquier hecho violento en el País.

A pesar de ello, insistió en que su estrategia de seguridad en Zapopan tenía que ver más con la prevención a través de deporte, la cultura y la salud.

"Yo he insistido en el tema y no voy a cambiar mi mentalidad, esto no es un tema de policías y ladrones, es un tema que debemos invertir más en educación, en darles oportunidades a las personas para que puedan salir adelante", dijo.