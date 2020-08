Novia del youtuber Alfedo Valenzuela pide que las autoridades de Jalisco digan la verdad | VIDEO

Guadalajara, Jalisco.- "La Policía de Zapopan y Vialidad de Jalisco tienen que decir la verdad" dijo hoy Andrea Navarro, la novia del youtuber Alfredo Valenzuela quien desde anoche permanece detenido, junto a sus dos escoltas, por presuntamente participar en la realización de carreras clandestinas en calles de la colonia Poniente, del municipio de Zapopan, zona ubicada al norponiente de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Como DEBATE le informó, junto a Alfredo Valenzuela fueron detenidos otros cinco hombres, entre ellos dos de sus escoltas, quienes por su trabajo portaban armas de fuego, sin embargo, las autoridades de Zapopan dieron a conocer que en el lugar de la detención no se pudo comprobar su legal portación y que por ello quedaron bajo arresto.

Para las 10:00 horas de hoy, la Policía Municipal de Zapopan declaró a DEBATE que tres de los seis detenidos ya habían quedado en libertad luego de pagar la fianza correspondiente por las faltas administrativas cometidas, sin embargo, el youtuber Alfredo Valenzuela y sus dos escoltas seguían bajo la custodia de las autoridades de la Fiscalía de Jalisco, en donde se encuentran "retenidos" hasta la publicación de la presente nota.

Ante los hechos registrados, esta tarde Andrea Navarro, novia del youtuber Alfredo Valenzuela, publicó un video en su canal de YouTube en donde reclama la detención injustificada de la que fue víctima su pareja sentimental.

Explica Andrea Navarro en un video al que le colocó el hashtag #TODOSCONALFREDO y en el que se le ve recorrer por fuera las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, lugar en el que refiere llevar horas esperando información sobre su novio y, principalmente, esperando que lo dejen en libertad.

La joven mujer, quien comparte el gusto con Alfredo Valenzuela por los automóviles deportivos, explicó que decenas de personas están de prueba de que su novio jamás agredió o insultó a los oficiales, como lo han querido inculpar y que incluso hay videos que lo demuestran.

En su video, Andrea Navarro añadió imágenes en movimiento en donde se ve como el youtuber accede a las peticiones de los oficiales, solicitando únicamente que no lo empujen, esto justo cuanto los uniformados se disponen a subirlo a la patrulla en medio de un tumulto de personas que graban con su celular los hechos, al igual que el propio Alfredo Valenzuela.

Sobre la versión de que habían sido detenidos por jugar arrancones en las calles Santa Mago y Servidor Público, de la colonia Poniente de Zapopan, la novia de Alfredo Valenzuela explica que eran cuatro vehículos los que iban conduciendo cuando los oficiales les marcaron el alto.

Relata Andrea Navarro y añade que incluso una agente de Vialidad inicialmente fue quien dio un golpe al automóvil Mini Cooper Negro, el cual presumiblemente era conducido por ella.

"Cuando llegó Vialidad una se puso detrás de mi, después una moto de la Policía quiso pasar entre los dos, o no sé qué quiso hacer, y fue cundo me dio, golpeó el Mini, lo rayoneó. No fue como debería de ser, nos empezaron a decir cosas que no eran"