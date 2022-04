Nuevo incendio en el para de El Colli en Bosque de La Primavera en Jalisco se reporta controlado

Recordemos que en lo que va del año, los incendios forestales y han afectado más de 8 mil hectáreas de bosque en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) por lo que las autoridades también invitan a los ciudadanos a que si observan algún incendio, no duden en reportarlo a los teléfonos 3336368252 , 8007370000 y al 911 .

Semadet externa a la ciudadanía que se encuentre en zonas aledañas a no alarmarse si observa humo, ya que “los combatientes han logrado que el incendio forestal se apague totalmente”.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.