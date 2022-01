Ocho menores de edad desaparecieron por videojuegos en Jalisco en 2021; todos fueron encontrados

Guadalajara, Jalisco.- Al menos ocho menores de edad han desaparecido en el estado de Jalisco con hechos relacionados por videojuegos durante el 2021, aunque la mayoría ha sido por encontrarse con otra persona sin que esté relacionado con el crimen organizado.

De acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado (FE), en estos casos los menores salen de sus hogares por voluntad y sin avisar a sus padres, lo que hace que se interponga una denuncia por desaparición y localizarlos a través de la estrategia Alerta Ámber.

Los menores reportados como desaparecidos han sido localizados con bien, esto en diferentes puntos de Jalisco e incluso en otros estados como Chiapas, México, Nayarit y Sinaloa, sin que se tenga conocimiento si hay más reporte de menores de edad desaparecidos por relación de un videojuego.

Cabe señalar que el tema generó más preocupación cuando el titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, alertó sobre que personas del crimen organizado reclutaba a menores a través de los juegos de plataforma, sobre todo aquellos dedicado al tema de violencia.

Serían los títulos “Free Fire”, “Call of Duty”, “Gears of War” y “Grand Theft Auto V” en donde se ha presentado este tipo de reclutamientos, siendo en la madrugada o en momentos donde los padres no se encuentran cuando se comunican con los menores.

El perfil que buscan son aquellos jóvenes que están interesados en armas y hechos de violencia, para después atraerlos a eventos privados donde les dan instrucciones para pertenecer a un grupo criminal.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación que este fenómeno esté presente en Jalisco, pero lo que sí presenta un incremento es el caso de menores de edad desaparecidos con temas relacionados con videojuegos.

Datos de El Informador.mx