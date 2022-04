Ofrecerá Guadalajara más de 200 actividades por vacaciones de Semana Santa y Pascua

Las actividades deportivas no se harán esperar, ya que se llevará a cabo la carrera DIF 5.2 K “En sus marcas”, ligas y torneos, la Copa Jalisco de fútbol femenil, actividades en la Vía RecreActiva como baile y música brasileña, además es en el marco de estas fechas arrancará el nombramiento de Guadalajara como Capital Mundial del Libro, el próximo 23 de abril.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.