Olaf Alejandro abusó de su amiga en Jalisco y las autoridades pierden documentos sin hacer justicia

Guadalajara, Jalisco. - Familiares de una mujer que habría sido abusada sexualmente por un hombre que era su amigo, denunciaron que el Centro de Justicia para las Mujeres Jalisco (CJM), pierden expedientes y no le toman importancia a las agresiones contra las féminas en la entidad.

De acuerdo con una denuncia pública, el pasado 06 de noviembre 2021, la víctima salió a un bar en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con dos mujeres más e invitó a quien ese momento sería su amigo identificado como Olaf Alejandro “N”.

En un relato que se compartió junto con la denuncia, se describe cómo ese día la víctima esperaba que Olaf la llevara a su casa debido al estado de ebriedad que se encontraba, incluso la joven evitó que su entonces pareja sentimental le pidiera un transporte de plataforma por la confianza que le tenía a quien era su agresor.

Te recomendamos leer:

Guadalajara se pinta de arcoiris y diversidad con la segunda marcha por la comunidad LGBT

Famosos engalanan la alfombra roja del Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Muere niño por probable hepatitis aguda en Jalisco

“Ese día, confiando que mi amigo me llevaría hasta la puerta de mi casa y en estado de ebriedad, terminó por violarme (…) Él (su novio) me preguntó si me pedía un Uber y le comenté que estaba con alguien de confianza, que no se preocupara, que él me iba a regresar a mi casa”.

La joven despertó al día siguiente sin ropa y en la casa de su victimario, al que le preguntó si habían tenido relaciones sexuales a lo que él sólo le respondió “Deja hago memoria y después me dijo que sí”.

También le explicó que ella no se podía quitar sus pantalones por lo que él se los quitó, por lo que la joven explica que no hubo consentimiento en tener relaciones con Olaf Alejandro, lo que sería una violación.

Sin embargo, tras denunciar a su agresor, la joven ahora se ve víctima de las instituciones de justicia en Jalisco, pues su agresor no ha tenido consecuencias, pues incluso las autoridades han perdido documentos de su carpeta de investigación.

“Al principio no encontraban su expediente y por esta razón no podían tomarles la declaración a sus testigos (…) hace una semana aproximadamente asistió a dicho centro (CJM) ya que es la segunda ocasión que le solicitan ir porque pierden papeles de su expediente. La primera vez perdieron las declaraciones de sus testigos y no contaban con la entrevista la cual le hicieron el mismo día que metió su denuncia, sin contar que por todo esto él no ha sido ni notificado”.

Los familiares de la víctima exigen ser escuchados y que las autoridades le tomen importancia a la violencia que sufrió por Olaf Alejandro, mismo que, hasta el corte de este artículo, se mantiene sin responder por el abuso sexual que cometió en contra de quien se decía su amigo.