Opera con normalidad guardería de Guadalajara tras intoxicación de niños

Guadalajara, Jalisco.- Luego de la intoxicación que sufrieron 40 niños y niñas de la guardería número 1 del IMSS en el municipio de Guadalajara, la institución abrió sus puertas y volvió a la normalidad.

Padres y madres de familia desde las 7:00 horas acudieron a dejar a sus pequeños. Una de ellas fue Magda Rodríguez, que con mochila en mano ingresó a su hija de 3 años.

Su pequeña, mencionó, el día de ayer no fue llevada a los servicios de urgencias ni fue vista por un médico aunque ésta sí presentó síntomas posteriores al caso de otros niños.

"Nada más tuvo un vómito. Es lo que les decía a las maestras que ayer a ella no la trasladaron a ningún lado, sólo vine y la recogí y le compré un Yakult y en cuanto se lo tomó me vómito como naranja y piña, no sé qué sea, pero de ahí en más parece que todo bien con ella", relató.

A la Calle Santa Mónica, en la Colonia Alcalde Barranquitas, personal de seguridad de la guardería se mantuvo al tanto del arribo de las personas.

Padres de familia señalaron que han mantenido comunicación con el IMSS, pero que actualmente la institución no les había dado adelanto alguno sobre el alimento que detonó la intoxicación de los infantes.

Hasta ahorita no nos han dicho qué les hizo daño, contó Rodríguez.

Y aunque dijeron que todo operaba con normalidad, también expresaron sentir preocupación. Como Georgina Rodríguez, que por motivos de su trabajo tuvo que recurrir de nuevo a la instancia infantil.