Opera rastro con riesgos sanitarios en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - Vísceras sobre el piso, sangre vertida al drenaje, reces en los pasillos y empleados sin protección, así es como opera el Rastro Municipal de Guadalajara, ubicado en la Avenida Gobernador Curiel 3000.

Empleados del lugar, que dieron su testimonio bajo anonimato, denuncian que al interior del inmueble imperan los malos manejos, condiciones insalubres y maquinaria destrozada.

"Se opera en un estado de lo más crítico que te puedas imaginar, insalubre al 100 por ciento", afirmó uno de los trabajadores en entrevista con MURAL.

"Los trabajadores no tienen mandiles para protegerse, no tienen cubrebocas, no tienen mascarillas, no tienen guantes, simplemente no hay lo que se necesita para desarrollar esa labor. La sangre la tiran a la alcantarilla". Además denuncian que en los últimos meses se han contagiados más de 50 empleados de dengue y unos 20 de Covid-19.

Desde hace cinco años, José Ángel González Aldana es el director del Rastro de Guadalajara y actualmente percibe un sueldo bruto mensual de 56 mil 958.7 pesos.

MURAL solicitó ayer versión del Gobierno de Guadalajara, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Miguel Magaña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales de la UdeG urgió a realizar una auditoría técnica autónoma para revisar las instalaciones del rastro y los procesos de matanza, distribución y disposición final de los residuos.

De momento sugirió no consumir la carne que ahí se produce.

"Esto es un daño contra la sociedad, eso es una agresión permanente y, ¡claro!, no nos extrañemos de la gente que dice que los tacos son de perro, pues me parece que van a ser más sanos que ese tipo de carne que están vendiendo", sentenció el académico.

"Esto es una fuente enorme de contaminantes, bacterias, enfermedades. ¿Dónde está Salud?, ¿dónde están los inspectores?, ¿dónde está el área de Ecología del Municipio?, (...) que vayan a ver lo que está sucediendo en esto que afecta directamente a la población".

El 29 de septiembre de 2019, el Ayuntamiento había prometido invertir 10 millones de pesos en la modernización de las instalaciones del rastro, pero no se especificaron las acciones a realizar.

"¿Dónde está el conocimiento, la ética y la responsabilidad de los que están encargados de verificar esta situación?, seguimos considerando que en Guadalajara no hay Presidente municipal, o está de vacaciones permanentes, porque se refleja completamente la falta de atención, la falta rigidez, la falta de disciplina", concluyó el experto.