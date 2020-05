Ordena Salud a municipios de Jalisco reforzar medidas 

Guadalajara, Jalisco.- Luego de que algunos Ayuntamientos de Jalisco levantaron las medidas de aislamiento social que se establecieron con motivo de la pandemia de coronavirus, autoridades estatales emitieron un conjunto de lineamientos llamando a los Gobiernos municipales a mantener y reforzar las medidas preventivas de suspensión de actividades no esenciales, distanciamiento social y resguardo domiciliario.

Dichos lineamientos fueron publicados el martes 5 de mayo pasado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, en un acuerdo firmado por el Secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, quien recordó que es competencia de autoridades sanitarias federales y estatales determinar las acciones de prevención y contención de las pandemias, y los Municipios deben sujetarse a ellas.

"Si bien las medidas han sido efectivas, ello no implica que las mismas ya no son necesarias, por lo que resulta imprescindible mantener y reforzar las medidas preventivas de suspensión de actividades no esenciales, distanciamiento social y resguardo domiciliario, entre otras, conforme a las determinaciones de la autoridad sanitaria federal referidas en el punto I de estos Considerandos, incluyendo aquellos municipios del Estado que aún no tengan identificados casos de personas afectadas por el multicitado virus SARS-CoV-2".

El punto I de los considerandos del acuerdo que firma Petersen Aranguren hace referencia al acuerdo del 21 de abril que publicó el Gobierno federal para ampliar al 30 de mayo de 2020 la vigencia de las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria que provocó el Covid-19.

El acuerdo del Secretario de Salud estatal que entrará en vigor este miércoles también establece que para el cumplimiento de los acuerdos federales y estatales vigentes en materia de atención a la pandemia por Covid-19, los Municipios deberán divulgarlos e informar de ellos por escrito a las dependencias.

Los establecimientos que llevan a cabo actividades esenciales deben hacerlo bajo las condiciones sanitarias requeridas por las autoridades o, de lo contrario, podrían ser clausurados por Municipios o la Coprisjal (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco). Lo mismo sucedería con las empresas que estén operando sin ser consideradas actividades esenciales.

Continuando con los trabajos de la mesa ampliada de reactivación económica, hoy se revisó el equilibrio presupuestal bajo el déficit por la contingencia sanitaria por COVID-19. pic.twitter.com/90WFBRddkE — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) May 5, 2020

Municipios como Magdalena y Encarnación de Díaz comenzaron a levantar las medidas de aislamiento sin que exista indicación alguna por parte de la autoridad.