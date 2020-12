PRI Jalisco se deslinda de asesinato de Aristóteles Sandoval y acusa negligencia de las autoridades

Guadalajara, Jalisco.- El que el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, declarara el pasado 27 de octubre que renunciaba a la Secretaría de Innovación y Participación Digital del CEN del Partido Revolucionario Institucional debido a que este ya no tenía futuro y estuviera en pláticas con Morena y Movimiento Ciudadano, el presidente del PRI estatal, Ramiro Hernández García, descartó hoy que estas acciones haya generado conflictos o enemistades entre los militantes y el hoy asesinado.

"Era una relación cordial y cercana. Después de todas estas declaraciones nosotros mantuvimos la comunicación y obviamente el acercamiento", dijo mediante una rueda de prensa virtual, en la cual descartó cualquier acusación que señale al PRI como posibles responsables del homicidio de Aristóteles Sandoval perpetrado a la 1:40 horas de hoy en el restaurante-bar Distrito/5 de Puerto Vallarta, Jalisco.

"Quienes voltean a ver en ese sentido la causa me parece que hay más un acto de mala fe que un fundamento real... No había en absoluto ningún conflicto, ninguna discrepancia en términos de intereses, creo que lo que se menciona fue simplemente una decisión en términos de formar o no formar parte del comité, concentrar su trabajo en las tareas locales y en actividades de carácter personal", aclaró el presidente del PRI en Jalisco.

Además, señaló que los rumores de una posible militancia de Aristóteles Sandoval en Morena o Movimiento Ciudadano solo fue "una especulación, la realidad es que él nunca expresó su interés o la posibilidad de cambiar de partido... siempre hablamos de proyectos, hablamos de propuestas, de ideas de lo que consideramos había de hacer en el partido... siempre buscaba tener una participación activa y comprometida con el partido", añadió.

El presidente del PRI dijo que en las reuniones que tuvieron con el exgobernador de Jalisco jamás se le vio con los 15 escolta que hoy declaró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, estaban a su cargo.

"Siempre observamos una seguridad muy elemental, sin mayores protocolos ni un número de elementos mayor, reo que era más un apoyo en términos de ayudantía que de protección", señaló y aclaró que tampoco creyó que Aristóteles Sandoval haya solicitado mayor protección, pues nunca señaló estar bajo alguna amenaza pese a que durante su gobierno sí las recibió.

Ramiro Hernández García criticó el lento actuar de las autoridades locales de Puerto Vallarta para acudir al restaurante-bar en el que se perpetró la agresión directa en contra del ex mandatario, debido a que los empleados del lugar tuvieron tiempo suficiente para limpiar la escena del crimen y deshacer las evidencias, acciones que complicarán la investigación según palabras por Gerardo Octavio Solís Gómez, titular de la Fiscalía de Jalisco.

"Hay una serie de datos y, desde luego, de comportamientos que se vuelven preocupantes, porque pareciera que hubo desinterés o incluso negligencia por algunas autoridades"

Señaló y dijo que de encontrarse alguna anomalía espera que se castigue a quien o quienes la cometieron y se logren obtener datos suficientes que ayuden a identificar a los responsables.

Sobre el alto índice de violencia que se vive en Jalisco, al ser el estado con más personas desaparecidas, la entidad con más cadáveres encontradas en fosas clandestinas y tener dos de los 15 municipios más violentos del país, Hernández García dijo que en Jalisco es urgente "que mejoren las cosas... No puede seguir habiendo impunidad y no podemos permitir que siga habiendo más asesinatos".

Ante esta situación y el caso específico del asesinato de Aristóteles Sandoval solicitó al actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el esclarecimiento de estos hechos, que, dijo "hacen recordar la fragilidad que tiene la seguridad en nuestro estado".

"El gran problema que vivimos en este país y en este estado es el grado de impunidad del que se padece y este es parte del reclamo que hacemos, que se combata la impunidad... confiamos en que la autoridad haga lo correcto, haga lo permitente y que verdaderamente pueda mostrar resultados en el corto plazo"

Sentenció.