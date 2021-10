Pacto Fiscal del gobernador de Jalisco, interés político y no económico; entidad ya es beneficiada

Guadalajara, Jalisco. - “Cuidado con el balazo en el píe”, recomienda el especialista en economía Mario Campa al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pues las intenciones del mandatario en cuanto al pacto fiscal con la Federación tienen más intenciones políticas que económicas, pues Jalisco ya es beneficiado por el gobierno federal.

“En Nuevo León o los estados productores de petróleo tienen un poquito más de argumentos para cuestionar el pacto fiscal, pero Jalisco no. Jalisco no tiene puertos tan importantes como otros estados. Jalisco no tiene petróleo, no tiene aduanas en la frontera; entonces lo que obtiene del pacto fiscal es benevolente”, refirió el especialista.

Mario Campa explicó que los ingresos que genera la entidad del occidente de México son bajos respecto a otros estados que tienen mejores niveles de recaudación, esto genera que nueve de cada 10 pesos que genera la entidad proviene de la Federación.

Por su parte, Margarita Palomino, especialista en Derecho Fiscal y catedrática del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), explicó que los estados pueden generar más recursos ante el cobro de impuestos, pero al no ser algo que ayude a los votos, los gobernadores no optan por hacerlo.

“No hay el ánimo de eficientar la recaudación. Lo que se está planteando es ‘Estado, dame más dinero, te estiro la mano’; pero no, no se puede trabajar así”, mencionó la especialista.

Mario Campa explicó que el Pacto Fiscal no trata mal a Jalisco y ello hace que tenga menos argumentos a comparación de la Ciudad de México o Nuevo León, por lo que el discurso del gobernador tiene más tintes políticos que económicos.