Padecen Covid 44 gendarmes en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - A causa de la emergencia sanitaria, Jalisco acumula al menos 44 uniformados aislados por tener coronavirus.

De acuerdo con información proporcionada por las corporaciones, en el caso de la Comisaría de Zapopan se reportaron 172 uniformados en resguardo domiciliario, aunque sólo uno de ellos está confirmado como portador del virus.

La Comisaría de Guadalajara informó por su parte que 31 uniformados contrajeron el virus y están bajo tratamiento, mientras que la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) expuso que suman 12 policías estatales en tratamiento y aislados.

En cuanto a muertes a causa de Covid-19, la estatal acumula ya 7 uniformados fallecidos, Guadalajara suma 2 casos, Tlaquepaque 1 y Zapopan no ha tenido ninguno.

Familiares de policías del Estado que están bajo tratamiento por coronavirus Covid-19 señalaron a las autoridades de salud por falta de información médica de sus parientes.

Por temor a sufrir alguna represalia, las personas pidieron el anonimato, pero se trata de integrantes de un mismo grupo de la Policía Regional, uno de cuyos integrantes falleció a principios de septiembre, y otro se encuentra internado y delicado.

"La Secretaría no está proporcionando la atención que se necesita, no hay un control de sanitización, no hay túnel sanitizante, no se han hecho pruebas masivas, esto es sumamente necesario para minimizar la magnitud de la situación", aseguró un policía, quien pidió mayor coordinación con Salud para dar certeza.

La SSE reiteró ayer que sí ha trabajado de forma coordinada con la Secretaría de Salud y que han aplicado 602 pruebas, con las que detectaron a 116 oficiales contagiados, 104 ya recuperados.