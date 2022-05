Panteones de la Metrópoli tapatía se dicen listos para recibir visitantes el día de las madres

En todos los casos se prohíben los actos musicales y las bebidas alcohólicas, sin embargo, si se contará con venta de flores y alimentos a las afueras de los panteones, por lo que no será preocupación llevar un presente a las madres en su día.

No se contará con restricciones de aforo, sin embargo, se mantendrá obligatorio el uso del cubrebocas, y para evitar incidentes, se prohíbe el uso de bebidas embriagantes y otras sustancias al interior de los panteones.

En el caso de Guadalajara, Zapopan, y Tlajomulco se recibe a personas desde las 10 am y hasta las 6 pm, y ya se realizaron desde el pasado día 7 de mayo, para salvaguardar la seguridad de las y los visitantes, se cuenta con un operativo, en el que participan elementos de diversas dependencias, en el que se limpian, rehabilitan y vigilan los panteones.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.