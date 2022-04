Participación regular y fallas del INE: en Consulta de Revocación de Mandato en Guadalajara

En Jalisco , se tienen contempladas que sean instaladas tres mil 782, sin embargo, al publicar esta nota, no se tiene el reporte que aún no han sido instaladas todas ellas, y también se cuenta con seis millones, 265 mil 645 boletas lista para utilizarse.

Recordemos que el ejercicio de Consulta de Revocación de Mandato fue propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador , y consiste en que la ciudadanía exprese si desea o no, que él continúe con su sexenio, que para ser vinculante, necesita de la participación del 40% del padrón electoral.

Por parte de Morena , partido que promovió la Consulta de Revocación de Mandato , acudió a votar el ex candidato a la presidencia municipal de Guadalajara , Carlos Lomelí y se dijo felíz de participar:

Además, también ciudadanos argumentaron su molestia debido a que al pedir información a los funcionarios de casillas normales, éstos no sabían responder a las preguntas generadas por las y los ciudadanos.

Sin embargo, ciudadanas y ciudadanos comentaron a Debate que acudieron a dicha casilla especial debido a que en las casillas dónde les correspondía , según información del sistema ‘ubica tu casilla’ del Instituto, les comentaron que no era ahí donde podían votar.

Debate estuvo transmitiendo en vivo desde la preparatoria no 1 minutos antes de que debiera abrir, a las 8 am, sin embargo, al retirarnos del lugar, a las 8:25, esta se encontraba aún cerrada y con 5 personas a la puerta esperando entrar para ejercer su derecho.

