Peces y limpieza, plan B en Jalisco contra mosco Aedes Aegypti

Tequila, Jalisco.- En Jalisco, ni el invierno ha impedido que 102 personas padezcan dengue, cifra que representa un incremento del 30 por ciento de contagios en comparación con el 2019. Ante este panorama, el Gobierno del Estado ya creo una Comisión Interinstitucional para la Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por vector y, por su parte, el municipio de Tequila ha sumado a sus filas a 500 peces Guppy para combatir los criaderos del mosco transmisor de dengue, zica y chikungunya.

La prueba piloto del municipio de Tequila la realiza el sector salud en conjunto con investigadores del Centro Universitario Valles (CUValles), quines buscan combatir la propagación del mosquito Aedes Aegypti.

En Tequila, el innovador proyecto será monitoreado por José Macías Barragán, profesor e investigador del CUValles del municipio de Ameca, mientras que Verónica Gómez Loza, coordinadora del programa “Patio Limpio” del municipio, se encargará de que los 500 peces de la especie Guppy sean distribuidos en los hogares tequilenses.

Esta mecánica fue tomada de países como Estados Unidos, Colombia, Brasil, Perú y El Salvador, donde las campañas de salud apoyadas en los criaderos de peces Guppy han sido un excelente controlador bilógico del mosquito Aedes Aegypti.

Autoridades de salud del municipio de Tequila asisten a las instalaciones del CUValles de Ameca para conocer a los peces Guppy que este 2020 harán frente al mosquito Aedes Aegypti. Foto: Cortesía

“Los peces serán depositados en pilas, piletas, tambos de agua, peceras o depósitos de agua donde se puede reproducir el mosco, y estos se comerán sus larvas evitando de esta manera la proliferación del sancudo"

Explicó Adrián Salinas Mora, regidor de salud del ayuntamiento de Tequila, a los asistentes a la reunión informativa que se llevó a cabo en las instalaciones del CUValles del municipio de Ameca: Eligio Álvarez, entre ellos el director de Servicios Médicos Municipales y Fausto Ávila, director del Centro de Salud.

Acciones del Gobierno Estatal

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Gobierno de Jalisco, en 2019 se reportaron 81 mil 188 casos probables de dengue, de estos fueron confirmados 11 mil 727 casos, siendo los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara los que abarcaron el 74 por ciento de los casos. Además, de los 11 mil 727 casos confirmados, el 12.2 por ciento pertenecieron a casos graves, provocando la muerte de 49 personas (equivalente al 1.22 por ciento de letalidad).

Como plan B en el estado, el pasado 27 de febrero se instaló la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector en el Estado. Durante el acto, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez una vez más invitó a la población en general a realizar campañas de limpieza dentro de sus hogares para combatir la propagación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

"El dengue no se puede enfrentar ni con vacunas, ni con tratamientos, se tiene que enfrentar con prevención, si no entendemos eso no se va a poder arreglar el problema y hoy nos estamos sumando todas las instancias del sector público, todo los niveles de gobierno pero necesitamos que se sume la ciudadanía", dijo Alfaro Ramírez.

Asimismo, informó que este 2020 ya iniciaron trabajos de revisión de la ovitrampas y que ya se tiene un presupuesto que supera los 100 millones de pesos para combatir al mosco Aedes Aegypti.

Como parte de las actividades de combate anunciadas durante la toma de protesta de la Comisión, hoy sábado inició el programa el "Día D" en el parque San Jacinto, ubicado al oriente de Guadalajara. Ahí, el secretario de salud, Fernando Petersen Aranguren, volvió a promover las 4 principales acciones de limpieza que la población puede realizar en sus casas:

“Voltea, tapa, limpia y tira son las acciones más fáciles, pero también más significativas en la lucha contra el dengue (...) Si limpiamos bien, si quitamos los huevecillos no se desarrollarán mosquitos y si no hay mosquitos no hay dengue"

enfatizó Petersen Aranguren.

En lo que va del 2020 (semana epidemiológica número 7) se han confirmado ya 88 casos de dengue, siendo 37 de ellos del tipo grave, cifras que repuntan en un 30 por ciento más de casos de los registrados el año pasado en el mismo periodo de tiempo.