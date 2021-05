Pedro Kumamoto recibe amenazas; se las adjudica a Frangie y Movimiento Ciudadano

Guadalajara, Jalisco.- Una hielera con una cabeza de cerdo y un mensaje intimidatorio fue envido este lunes a Pedro Kumamoto, candidato del partido Futuro a la presidencia municipal de Zapopan.

Tras el hecho, el candidato emitió un comunicado en el que expresó "hago responsables de mi seguridad, de mi familia y de mi equipo al candidato (Juan José) Frangie y a Movimiento Ciudadano".

Kumamoto señaló que dicha acción ha sido en respuesta a las denuncias que ha realizado en torno a las irregularidades y la indolencia del gobierno emecista con los recortes, subejercicios, moches y licitaciones fraudulentas.

Señaló en un acto de campaña que tubo frente a la Catedral de Zapopan y al palacio municipal de ese mismo municipio.

“Después de tantos días de estar demostrando sus corruptelas a mí no me queda la menor duda de que son capaces de cualquier cosa para tratar de detener a la honestidad, a la decencia y a la sensibilidad con lo que estamos haciendo”

Añadió Pedro Kumamoto.

Por su parte, Juan José Frangie, también candidato a alcalde de Zapopan por Movimiento Ciudadano, respondió en su cuenta de Twitter:

"No puedo aceptar que me acuses y responsabilices de una inmoralidad así. No es ético jugar a la política en un tema tan delicado".