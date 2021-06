Pedro Kumamoto vigilará administración de Juan José Frangie desde una regiduría en Zapopan

Guadalajara, Jalisco.- El candidato a la alcaldía de Zapopan, José Pedro Kumamoto, por el partido Futuro, aseguró que buscara ser oposición al ocupar el cargo como Regidor en el Ayuntamiento,y vigilará la administración de Juan José Frangie, luego de que en el conteo del PREP, no se reflejara a su favor.

"Quedo muy motivado de poder construir las propuestas que hicimos en la campaña, pero ahora desde la regiduría, donde podamos construir la oposición que el Ayuntamiento de Zapopan requiere", externo el candidato Pedro Kumamoto.

Aunque no es oficial y no hay una constancia por parte de las autoridades del INE, Kumamoto, afirma que al no optener la alcaldia, obtendriá la regiduría en estas Elecciones 2021, con la cantidad de 50 mil 095 votos a su favor, en el conteo del PREP, al corte de la una de la tarde.

Considera que los contra pesos son importantes en cualquier gobierno, y que hará un equilibrio muy importante en el Municipio de Zapopan: "una oposición inteligente, honesta y decente", expresó a través de sus redes sociales.

Haremos una oposición inteligente, honesta, decente.



Hoy comienza esta nueva travesía. La semilla del 2015 germina 6 años después.



Construimos desde abajo y diferente, porque aunque tardemos más, nunca estaremos dispuestos a convertirnos en lo mismo que ellos.



Hoy, #HayFuturo — Pedro Kumamoto (@pkumamoto) June 7, 2021

"Salvo que existiera una causa de fuerza mayor, yo ahí voy a estar como Regidor porque son fundamentales los contrapesos que tanto se han mencionado en el proceso electoral". "Que exista la oportunidad de que Futuro tenga el registro me genera mucha esperanza". manifestó Kumamoto.

Agregó, que antes de tomar protesta y que el nombramiento sea oficial, trabajara de manera interna en el partido que representa.