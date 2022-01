Percepción de seguridad engañosa en Jalisco por cifra negra; personas se acostumbran a violencia

Guadalajara, Jalisco. - Mientras que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sigue pregonando la disminución de los índices de violencia en la entidad, especialistas en el tema resaltan que las cifras pueden ser engañosas pues las personas se pueden estar acostumbrando a los hechos delictivos o desconocer aquellos que no se denuncian.

La cifra negra, es decir, los delitos que no son denunciados y la normalización de la violencia puede influir en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 que este 11 de enero el mandatario jalisciense presumió como un avance en su administración.

El titular del observatorio ciudadano “Jalisco Cómo Vamos”, Augusto Chacón, destacó que este tipo de encuestas en su mayoría no se encuentran sujetas a una realidad que vive como sociedad la entidad del occidente mexicano pues mientras no haya denuncias, no se puede apreciar lo grave de la situación.

Y es que, de acuerdo con el especialista, el 92 por ciento de los factores que integran la encuesta corresponde a la llamada cifra negra, pues muchas veces las víctimas solo comentan entre familiares y vecinos su situación y no se da a conocer.

Por tal motivo, la situación de inseguridad en Jalisco es diferente a la mostrada por los números, ejemplificando que cada vez es más común ver en las tiendas del Área Metropolitana de Guadalajara rejas donde impiden el paso a las personas.

Lee más: Actor de Hollywood Mark Wahlberg le entra al negocio del tequila

“Nos habituamos a las malas noticias, podemos sentirnos un poco más seguros simplemente porque ya nos acostumbramos, porque en lugar de cinco homicidios al día tenemos tres y sigue siendo terrible, pero comenzamos a habituarnos como un mecanismo de defensa”, explicó el especialista para el medio Telediario.