Perdería pierna joven víctima de arrancón en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Varias cirugías para poder salvar su pierna izquierda necesita uno de los afectados por el choque ocurrido el viernes en el circuito JVC, donde se realizaban arrancones clandestinos.

El afectado es Omar, de 23 años, quien era un espectador el día del percance. Él fue intervenido quirúrgicamente ayer, informó María Isabel, su mamá.

La familia no tiene dinero y consiguió entre colectas 19 mil pesos para la primera de varias cirugías que necesita el joven, con quien la madre aún no ha podido hablar, pues se encuentra inconsciente.

Ayer (el sábado) nos pusimos a recolectar para juntar para lo que le pedían, sí conseguimos, pero pues me dicen que no va a ser la única operación, van a ser más.

"No sabemos cuántas más cirugías (requiera), son caras, ésta salió en 19 (mil pesos, pedimos) que nos apoyen, porque nos van a pedir más y más, son recursos que no tenemos, él todavía está inconsciente, todavía no despierta", expuso María Isabel.

Lo único que sabe ella es que su hijo era uno de los espectadores al momento del percance y no ha podido hablar con él para tener los detalles sobre su estancia en ese sitio; él es albañil.

De la Fiscalía no ha tenido novedades, aunque por ahora lo único que le interesa a María es que le puedan salvar la pierna a su hijo.

Por el caso hay, además, dos menores que fueron llevados a hospitales del Seguro Social, también por lesiones en sus piernas y cuyo estado fue reportado como grave.

De la persona responsable, usuarios de redes sociales han difundido imágenes de una mujer que presuntamente sería la conductora del Camaro, a quien apodan #LadyCamaro, no obstante, la Fiscalía no ha confirmado o descartado este señalamiento.