Perdió la memoria de niño y más de 20 años después busca a su familia en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Jaime escapó de su casa cuando tenía tan solo siete años, pero tuvo un accidente donde estuvo en coma ocho meses y al despertar, había perdido su memoria, al grado de solo recordar su apodo.

“Me atropelló un camión como a los diez años y perdí la memoria y estuve en coma, me abrieron casi la mitad de la cabeza en ese accidente”, contó al equipo DEBATE mientras muestra una cicatriz que iba desde atrás de su oreja hasta su cuello, oculta entre su pelo.

Jaime se acercó a pedir ayuda al colectivo Luz de Esperanza que estaban reunidos frente a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para exigir a las autoridades continuar la búsqueda de sus seres queridos.

Al despertar del estado de coma, Jaime fue notificado por médicos que había sufrido un accidente: “Me dijeron que me habían atropellado y que si recordaba mi nombre y ya les dije que ‘Jimmy’, era lo único que recordaba”.

Fue llevado a un DIF municipal, donde pasó tan solo un tiempo porque escapó junto con otros compañeros, ya que no les gustaba el trato ni la comida del sitio, hasta que terminó en un mercado donde realizaba mandados y boleaba zapatos.

Una mujer lo conoció y decidió adoptarlo: “Estos apellidos que tengo son de una señora que me adoptó cuando estaba yo chiquito para poder entrar a la escuela”, explicó.

Los únicos recuerdos que tiene, son algunas palabras y nombres, pero pese a tener pequeños destellos sin mucha claridad del que podría ser el nombre de su barrio, no sabe de cuál municipio, ni si es exactamente el lugar que busca.

“Yo nomás me acuerdo que es Santa Anita o Santa Ana, algo así, pero ya fui a Santa Anita y la verdad no, no doy [...] recorrí de pies a cabeza y no di, yo nomás me acuerdo que la casa es una calle que no tiene salida, que se ve como un barranco para abajo al tope”.

Catalina y Eleuterio son los nombres de pila que recuerda de sus abuelos, por lo que ahora está en búsqueda de su familia con la poca información que recuerda.