Periodistas, activistas y Segob, buscan nueva ley para protección de personas vulnerables en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - Dentro del primer día de actividades que el gobierno federal realiza en Jalisco con periodistas y personas dedicadas al activismo a favor de los Derechos Humanos (DDHH), para generar una nueva ley, los civiles denunciaron la ausencia del Estado en la realidad y los peligros de muerte que viven en la entidad.

Fueron diversos activistas como colectivos de personas que buscan a familiares que fueron desaparecidos, periodistas independientes y defensores de la comunidad Lésbico-Gay-Bisexual-Transexual-Travesti-Transgénero-Intersexual (LGBTTI) y más o de comunidades originarias, quienes participaron en la reunión celebrada en Guadalajara.

Los defensores de DDHH criticaron la ausencia de altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación, dependencia encargada de realizar estas reuniones, sin embargo, confían que los puntos acordados lleguen a quienes toman las decisiones.

Con las reuniones que se realizaron este lunes y mañana, se busca generar la Ley General para la Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentará ante el Poder Legislativo.

Ante ello, periodistas de Jalisco recordaron sus experiencias de riesgo, desde ser privados de su libertad, hasta la violencia de políticos o autoridades que no permiten el libre ejercer la libertad de expresión, hasta la muerte de activistas o el espionaje por parte del Estado.

Casos también como el de Manuel Fonseca Curiel, campesino cuya hermana y él sufrieron el despojo de 20 hectáreas de tierra por otros particulares, sin embargo, este conflicto se agravó porque las autoridades de La Barca y Ocotlán, Jalisco, caen en delitos como corrupción y nepotismo.

De hecho, las agresiones de los integrantes del Estado es lo que más se denunció, pues de alguna manera, en casos como privación ilegal de la libertad, por lo común siempre hay un policía o un funcionario involucrado, coincidieron activistas y periodistas.

En el caso de Fonseca Curiel y su hermana Narcisa Fonseca, habitantes de la delegación San José Casas Caídas, municipio de La Barca, Jalisco, son las mismas autoridades de la Fiscalía Estatal quienes por su inacción ponen en riesgo a los campesinos.

“Deberían ir y detener a los que me amenazan, a la ministerio público que no hace caso y que me desconoce, la deberían detener. Al que se hace fiscal en el área de Ocotlán, que no me quieren dar el nombre de él; cometió el robo, dejó que se cometiera el robo y tengo evidencias de eso”.

Es uno de los casos que se presentaron ante las autoridades, aunque Manuel siente que no lo escucha la autoridad, acción que se repitió en los comentarios de los demás participantes.

Porsu parte la periodista y cofundadora del medio Letra Fría, Carmen Aggi, denunció el poco avance y la poca ayuda que se siente en la realidad de los comunicadores y los defensores de derechos humanos:

"Tenemos a personas desaparecidas y personas amenazadas en la zona de donde vengo, pero que tampoco hay un apoyo real del mecanismo ni de las autoridades. ¿Cómo podemos sentirnos seguros al interior del estado si hay muchos presidentes municipales que han sido amenazados y llevado en contra de su libertad y golpeados y que ni siquiera el gobierno del estado y federal han podido hacer algo para protegerlos y deben hacer sus propios tratos", detalló la periodista.

La periodista Jessy Padilla de Decisiones Mx, dejó una pregunta al aire y a las autoridades: ¿Cómo vamos a confiar en que el Estado nos proteja si es quien nos violenta? Además de expresar sus dudas porque el foro que se desarrolla funcione de algo y que es más una simulación.

Cabe destacar que durante el primer día de reuniones que se realizó en el Museo Cabañas, no hubo presencia de empresas de comunicación de televisión o las llamadas “grandes”, sino, en su mayoría eran policías independientes.