Personal de salud de Jalisco acusa favoritismo en IMSS al aplicar vacuna contra el Covid-19

Guadalajara, Jalisco.- La aplicación de la vacuna contra Covid-19 ha causado discordias entre el personal de sector salud del estado de Jalisco, pues algunos empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han acusado que el orden en que se realiza el proceso está basado en el favoritismo.

La denuncia fue realizada de manera anónima por médicos, enfermeras y demás personal que a lo largo de diez meses han estado en la primera línea de batalla en las clínicas del IMSS que han sido reconvertidas en Jalisco para dar atención a pacientes contagiado con el virus SARS CoV-2.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los denunciantes dijeron que, aunque se hizo una lista con los nombres de todas las personas que atienden directamente a pacientes con Covi-19, esta ha sido modificada por 'altos mandos' y personal administrativo que no atienden a los enfermos.

"En la lista aparecen personas de la Delegación, todos los altos mandos del hospital, directivos y personal administrativo que nunca se ha metido ni un solo día a dar atención a pacientes con Covid-19 y muchos de los que estamos al frente no aparecemos en la lista", señaló un galeano que presta sus servicios en el Hospital General de Zona 89, situado en la colonia Moderna de la capital jalisciense.

Sobre el Hospital 110, ubicado en la colonia Oblatos, de Guadalajara, se ha señalado existe un descontrol al momento de aplicar la vacuna, pues no se respetó la lista y no se tenía un plan de acción para hacer llegar el biológico a quienes están en la atención de los afectados por el virus.

"Nos mandaron un mensaje de que teníamos que ir a vacunarnos el 13, 14 y 15, que no habrá otros horarios para vacunación, es de 7:00 a 7:00, pero no hay ningún tipo de organización, es como 'todos vayan juntos' esto incluye a los administrativos que quieran ir, gente que no está entrando a ver Covid también puede ir a la hora que sea", denunció una trabajadora de este hospital.

En el Hospital 46 las quejas fueron similares. Los trabajadores pidieron dejar de lado el influyentismo y los compadrazgos, pues en este caso se está poniendo en riesgo la vida del personal que en los últimos meses ha sacrificado todo, incluyendo su familia.

Ante los señalamientos, el IMSS se limitó a responder que todo el proceso para la vacunación se trabajó directamente con los hospitales y que incluso hay actas firmadas por los directores y representantes sindicales.

La Delegación Jalisco del Seguro Social informó que la primera persona en recibir la vacuna en el Hospital 46 fue el médico ginecólogo Pedro Arriaga. No se precisó si está en área Covid.

Personal de salud del IMSS hacendo fila para aplicarse la vacuna contra el Covid-19. (Reforma)

Ayer a las 8:00 horas arrancó la vacunación al personal médico de Jalisco. El jefe de Epidemiología del Hospital General de Occidente, David Díaz Santana Bustamante, de 66 años, fue el primero el recibir el biológico.

Tras la aplicación, se quedó en observación durante 30 minutos, tiempo estimado en el que puede aparecer una reacción alérgica.

En los próximos tres días se tendrán que aplicar las 24 mil 375 dosis que arribaron para el Estado y se prevé que el próximo martes llegue un cargamento similar.

(Con información de Fernanda Carapia, Reforma)