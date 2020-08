Pescadores comerciales en Puerto Vallarta tienen miedo de contagiarse de Covid-19

Puerto Vallarta, Jalisco. - Pescadores comerciales de Puerto Vallarta tienen miedo de salir a realizar su actividad ya que muchos de ellos ya son personas que rebasan los 70 años de edad y podrían ser víctimas del coronavirus SARS-CoV-2.

Lo anterior fue señalado por Mario Topete, ex dirigente de Cooperativa de Pescadores de Boca Negra, al hablar sobre como la han pasado los pescadores comerciales, luego de haber surgido la presente pandemia.

En ese sentido, el hombre de mar, indicó que de los 16 pescadores que integra la agrupación, el 50% son vulnerables a la infección, ya que rebasan los 70 años de edad, por lo que fácilmente podrían agravar en caso de que les diera la enfermedad de Covid-19.

“La mitad somos mayores de edad, por ejemplo tengo uno que tiene casi 80 años, otro que tiene setenta y tantos y en lo personal que ya voy a cumplir 78 y sucesivamente así, ya estamos avanzados y pues tienen miedo salir a que nos contagien”.

Cito como ejemplo su propio caso, ya que al rebasar los 75 años es una de las personas consideradas de alto riesgo; además de indicar que ha sido muy difícil la situación, ya que prácticamente no han recibido apoyos gubernamentales.

“Sí están saliendo algunos y algotros no, por ejemplo en mi caso, como ya soy mayor no salgo y sí nos ha ido de la patada, porque ni apoyo hemos recibidos de…, hemos recibido de Bienpesca, hemos recibido nada más un apoyo, como de siete mil 200, pero tú come con siete mil 200 estos meses, no se puede”.

Señaló que en el caso de los pescadores se acrecentó el temor, ya que uno de los suyos perdió la batalla contra el Covid-19, por lo que los demás miembros mayores de la cooperativa han decidido quedarse en casa.

“Sí pescan, pero la verdad con temor porque van…, en lo personal un concuño murió de eso, se dedicaba a la pesca también y murió, salen con el temor de que se contagien”.

Dijo que actualmente poca gente se aventura a ir hasta la Boca de Tomates para comprarles el producto directamente en sus puestos; además de que poca gente acude a las ramadas ubicadas en el mismo sitio.

“La gente que va es muy poca, es poca y como te digo así de entrada por salida, porque no están mucho rato”.

Finalmente, reconoció que son las ramadas que se encuentran en la Boca de Tomates, las que han mantenido la actividad pesquera al norte del municipio de Puerto Vallarta, al ser sus principales clientes.

