Pese al aumento de presupuesto para personas desaparecidas, no hay resultados en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- El presupuesto que el Gobierno de Jalisco ha destinado para combatir el problema de las desapariciones ha crecido casi nueve veces desde 2018, sin embargo, no existe una estrategia para abatir el problema y la impunidad lo agrava, indicaron especialistas.

Para 2022, el Congreso aprobó 146.1 millones de pesos para la Comisión estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

En 2018 fueron 17.1 millones los que se destinaron al rubro, aunque en ese año la primera institución no existía y la segunda estaba empezando.

Lee más: Atan a reos a bancas por 3 días bajo el sol en Jalisco

Integrantes de colectivos han señalado en diferentes ocasiones que el personal para las búsquedas y la investigación de casos resulta insuficiente.

"El problema con el presupuesto es que no forma parte de una estrategia integral para abatir el problema. Hay más presupuesto, pero no hay resultados, es una paradoja. Entre más condiciones se han creado para atenderlo, el problema sigue creciendo", dijo Jorge Ramírez, miembro del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la UdeG.

"Falta que el Ejecutivo y que las autoridades competentes lo vean como una prioridad, creo que no lo han visto así y ahí están los resultados".

Las desapariciones comenzaron a repuntar en 2007, año con 71 casos, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Para entonces, el panista Emilio González iniciaba su periodo como Gobernador y Felipe Calderón, del mismo partido, ya le había declarado el combate al narcotráfico.

Para 2013 la cifra ascendió a 772 casos, número que fue superado hasta 2017, cuando hubo mil 200. El año con más casos desde que existen registros es 2021, con 2 mil 214 personas desaparecidas.

La cantidad real, no obstante, es insondable debido a los asuntos que no se denuncian.

Por otra parte, entre 2007 y 2021 sumaron mil 231 personas localizadas sin vida, 410 de ellas en 2019.

Pese a la exigencia de resultados e información por parte de activistas, no existe ningún sitio web con información suficiente y necesaria en la Entidad.

El único portal del Estado en la materia es el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), el cual, a decir de Ramírez, es opaco.

"No está armonizado con el registro nacional, que es el referente. El Estado lleva su propia contabilidad que no es coincidente con el registro nacional, además de que el Sisovid es un portal publicitario, no es un portal de información.

"La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, por ejemplo, te permite descargar un archivo Excel con los 2 mil casos y pico que registra, y tiene 24, 26 columnas de información cada caso", añadió el académico.

Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, reclamó que no hay castigos para los responsables.

"Podríamos destacar la impunidad que también tiene carácter generalizado en Jalisco, como también influye porque no hay sanciones, no hay consecuencias para quienes cometen delitos", señaló.

La Fiscalía del Estado sostuvo que las denuncias de personas desaparecidas han bajado en los últimos tres años, mientras que las judicializaciones se han incrementado, aunque no se compartieron cifras.

¿Dónde están? El año pasado marcó un récord en desapariciones:

AÑO PERSONAS DESAPARECIDAS 2022 392* 2021 2,214 2020 1,598 2019 2,060 2018 1,453 2017 1,200 2016 802 2015 639 2014 656 2013 772

*Hasta el 31 de marzo, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Los recursos gegún el Presupuesto de Egresos, la cantidad se ha multiplicado (cifras en millones de pesos).

AÑO PRESUPUESTO 2022 146.1 2021 133.7 2020 122.5 2019 50 2018 17.1 2017 3.5 2016 2

**Antes de 2016 no había recursos asignados a este rubro.