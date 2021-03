Pide Comisión de Derechos Humanos estatal garantizar vacunación contra Covis-19 en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - Ante el inicio de aplicación de la vacunas contra el Covid-19 en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ) exigió a los tres niveles de Gobierno involucrados que se garantice un trato digno a quienes acudan a recibir el biológico.

Por medio de un comunicado, la CEDHJ recordó que se tiene conocimiento de que en otros puntos de vacunación en el Estado han ocurrido situaciones que derivaron en violaciones de derechos humanos, como la posibilidad de que no se respeten las listas oficiales de vacunación, largas filas y tiempos de espera prolongados, además de negar la aplicación de las vacunas a quienes no cuenten con algún documento oficial que los acredite dentro del grupo de personas mayores, o quienes no pudieron registrarse a través de Internet al no contar con los medios electrónicos para realizarlo.

"Ante estas circunstancias, se evidencia la necesidad de una adecuada coordinación entre los tres niveles de Gobierno, a efecto de lograr una mejor operatividad en el proceso de aplicación, con el fin de obtener, las mejores condiciones y la garantía del respeto de los derechos humanos de las personas que acudan a recibir sus vacunas", expresó el Organismo.

Por ello, la CEDHJ informó que a partir de mañana que arranca la vacunación en Tlaquepaque, realizará visitas de forma aleatoria, a los centros anunciados por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) para verificar que los procesos de vacunación se realicen en el contexto del respeto de los derechos humanos.