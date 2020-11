Piden Justicia por Sibia joven asesinada en su casa en la Hermosa Provincia, Guadalajara

Guadalajara, Jalisco. - Exigen justicia para Sibia Orozco, una joven de 30 años que fue asesinada en su casa ubicada en la Hermosa Provincia en Guadalajara, Jalisco, de acuerdo a las autoridades la mujer se encontraba en su casa cuando sujetos armados ingresaron a su casa y la privaron de su vida frente a sus familiares, de acuerdo a las autoridades el asesinato de la joven tapatía será investigado como bajo la línea de feminicidio.

Luego del hecho que se registró el día de 3 de noviembre del 2020 en la Hermosa Provincia, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, llevará la investigación bajo la línea de feminicidio, por la muerte de Sibia Orozco, luego de sujetos armados ingresaran a su domicilio y la asesinaron frente a sus familiares y su pequeño hijo de tres años.

A través de sus redes sociales su hermana ha compartido pronunciamientos sobre el presunto feminicidio de su hermana, exigiendo justicia y respuesta de las autoridades para que agoten los recursos para la investigación del asesinato de Sibia, así como para que pronto puedan localizar al o los culpables de la muerte de su hermana.

"Mi hermana como otras miles fue una más las víctimas de la violencia encarnizada que lleve la mujer en nuestro país estoy devastada estoy consternada y estoy llena de angustia pero no puedo permitir que el modo silencio me reclamó y el de mi familia porque se haga justicia", compartió la hermana de la víctima en un pronuciamiento donde exigen justicia.

Asimismo, relata que la joven aún recuerda como los sujetos entraron y dispararon en contra de su hermana, y como su mamá estaba presente viendo lo que sucedia sin entender nada de lo que pasaba a su alrededor y viendo como su hija era agredida a balazos sin poder hacer nada.

De acuerdo a la información publicada en el perfil de su hermana, señalan que Sibia Orozco tenía un hijo de 3 años de edad, el cual ante el hecho quedó sin el cobijo de su madre y se convierte en una de las tantas víctimas que ha cobrado los feminicidios en el país, siendo esta otra de las razones que menciona el texto.

"Lo único que exigimos justicia nuestra única demanda es que la es la de pedir a las autoridades que agotan todos los recursos porque están a su alcance para esclarecer este caso y encontrar a los culpables de este horrendo crimen[...] Hoy nos falta mi hermana, mañana pueda faltar la tuya", compartió la joven en el su cuenta.

Asimismo, pidio que ningún grupo u organización quisiera colgarse de esta situación para seguir lucrando con el dolor de su familia, siendo que ellas solo quieren justicia para encontrar a los culpables del feminicidio de su hermana Sibia.

En una imagen con la foto y la fecha de la muerte de su hermana, compartieron un pensamiento como si Sibia contará lo que sucedió y señalando el daño que dejaría su muerte tanto como para su hijo y su familia, como los sueños que tenía ella y que se vieron truncados debido a su asesinato.

"Yo no morí a mí me asesinaron y lo hicieron de la forma más ruin, en la intimidad de mi casa y frente a mi familia. En un segundo me arrebataron mis sueños mis planes mis anhelos. Truncaron no sólo mi vida sino también la de mi hijo, un hermoso pequeño de 3 años que queda sin madre, una madre que quería enseñar la disfrutar lo maravilloso que es vivir plenamente y sin miedos lo cuento yo porque si bien ya no está", se lee en la imagen.

Mediante las redes sociales comparten la imagen y los pronunciamientos para la investigación del asesinato de Sibia, asimismo, con el #JusticiaparaSibia, #JuntosPorSibia, han compartido las imagenes y pronunciamientos exigiendo justicia por la mujer asesinada en la Hermosa Provincia en Guadalajara, Jalisco.