Piden calma tras amenazas contra CETI Colomos, Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - La Fiscalía del Estado confirmó que indagan un par de amenazas registradas contra el plantel CETI Colomos, en Guadalajara.

De acuerdo con información que ha surgido en redes sociales y de la cual tomó conocimiento la administración del plantel para hacer su denuncia, uno de los actos intimidantes es una agresión armada a realizarse este próximo lunes 24 de febrero.

Al respecto, el coordinador de seguridad del Estado, Macedonio Tamez Guajardo, llamó a evitar preocupaciones, y expuso que actualmente hay carpetas de investigación para dar con quienes realizaron estas acciones intimidantes.

Algunos de estos mensajes estarían dirigidos contra mujeres al interior del plantel, señalamientos que ya están bajo investigación y por los cuales han emitido órdenes de protección.

"Las dos amenazas que existen para mañana y de las cuales ya se tiene registro en el Gobierno del Estado, ya hay carpetas de investigación, ya hay órdenes de protección, ya hay coordinación entre Fiscalía y policías municipales", expuso el Coordinador Tamez Guajardo.

Sigue rueda de prensa del Coordinador General Estratégico de Seguridad, Macedonio Tamez y el Fiscal Estatal, Gerardo Octavio Solís.

Señaló que se han tenido previamente amagos de ataque similares, al menos cuatro en la última semana, y que, aunque estuvieron alerta y mantuvieron un despliegue de diversas autoridades; éstas no se materializaron.

"Quiero expresar que no hay motivo de preocupación, que se están atendiendo y que hasta el momento no ha habido nada que lamentar y presuntamente no lo habrá", dijo Tamez.

Al respecto, la dirección del plantel publicó un comunicado en el que señalan que es importante no difundir mensajes de alarma sobre el tema, y que las autoridades ya están a cargo de la situación.

"Se están realizando acciones con las autoridades para localizar a los responsables. Estas acciones se están llevando en conjunto con la comunidad académica.

"Los invito a abstenerse de reenviar las mencionadas publicaciones para evitar la viralidad y mensajes que puedan ser mal entendidos", se expuso en el comunicado, emitido desde el pasado viernes.