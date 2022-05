Piden mayor evidencia científica y monitoreo de operación del sistema Nido de Lluvia en Jalisco

Al momento de publicar esta nota, no se ha pronunciado ninguna autoridad competente sobre los requerimientos de la AMSCLL, pero invitamos a los lectores de Debate a que sigan pendientes, ya que actualizaremos la información, cuándo avance el tema.

LA AMSCLL solicitó también que todas las personas y empresas que participan y/o estén involucradas en el programa sean capacitados y certificados para evitar la participación de “oportunistas que puedan aprovechar este programa y no tener la experiencia y capacidad”.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.