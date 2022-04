Pitayas, el manjar exótico de Jalisco en las calles del Centro Histórico de Guadalajara

Si se viaja a Guadalajara o se pasea por el centro histórico en esta temporada, una pitaya puede calmar el antojo y la sed, ya que son frutas cactáceas dulces llenas de agua, que no hay más que los tres meses previos al temporal de lluvias.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.