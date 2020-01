¡Placas que cruzan fronteras! Made in Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco. - "Tequila time", "Tequila por favor", "México" y "I Love tacos" dice Tulio, de 34 años de edad, son algunas de las frases que más piden en las placas personalizadas que realiza en Puerto Vallarta, Jalisco.

Este oficio lo inició hace algunos años, debido a que la gente comenzó a pedirle souvenirs personalizados y ahora hace estos peculiares objetos con placas de automóvil canceladas, los cuales, en vez de la numeración original, tienen frases o palabras que los clientes pueden elegir.

“La gente llegaba y me decía que por qué no hacía placas con frases y entonces me asesoré y comencé a cotizar y a buscar los estados en dónde me podían vender las placas o en dónde estaba autorizado comprar”.