Policía rescata a menor que cayó de cuarto piso, en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco. - Este 3 de marzo quedará marcado en la memoria de un niño de 4 años llamado Ángel, quien cayó desde el cuarto piso de un edificio de la Colonia El Sauz y del oficial Krihsna Vázquez de la Policía de Guadalajara, quien logró recibirlo y amortiguó el golpe que pudo ser mortal.

Fueron apenas unos segundos los que bastaron para que el uniformado pudiera reaccionar ante la inminente caída del niño.

Eran cerca de las 11:30 horas cuando Ángel despertó tras una siesta que tomó.

El menor, al ver que no estaba su mamá en la casa, se desesperó y se asomó por la ventana del cuarto piso.

Al parecer, según dijeron autoridades, habría quitado un par de celosías, pero luego de esto trastabilló y quedó colgado del alféizar de la ventana.

Pasaron unos minutos y una vecina de la zona vio una unidad de la Policía de Guadalajara.

"Nosotros íbamos circulando por la calle de (Jaime) Torres Bodet, dimos vuelta por la de (Isla) Zanzíbar, ya para llegar a lo que es Patria una señora nos avisa de que un niño se estaba asomando rotundamente en lo que es la ventana del cuarto piso de un edificio.

"Nos retornamos y al momento en que llegamos al lugar pues el niño ya estaba pendiendo de lo que es la ventana nada más sujetado con los brazos", relató Krihsna Baladeva Vázquez Ramírez, oficial de Guadalajara.

Cuando el uniformado vio a Ángel pensó en sus hijos y enseguida corrió hacia el departamento.

La fuerza de los brazos del menor se venció, ya que éste llevaba varios minutos colgado.

Fue así como el pequeño cayó, pero el golpe que pudo ser mortal fue amortiguado por el gendarme que lleva 12 años de servicio, quien lo recibió y lo abrazó.

"Con la fuerza que venía ya nos caímos los dos al piso.

"Nomás lo abracé y hasta que llegó mi compañero pues ya abrazó al menor y ya me levanté y al verlo que no tenía ninguna lesión me sentí a gusto", confesó el policía.

El niño entró en shock tras haber caído y ser rescatado, posteriormente fue trasladado junto con el oficial a un hospital de la Colonia Jardines del Bosque para ser valorados, aunque se adelantó que ambos sufrieron sólo lesiones leves.

"Se encontraba solo, ya cuando estábamos solicitando los servicios médicos fue cuando llegó la mamá, mencionando de que el niño estaba enfermo, lo dejó dormido y nada más bajó a lo que es la compra de alimento", agregó Krihsna Velázquez.