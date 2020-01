Policías de Guadalajara dejan a Flor Amargo sin equipo

Guadalajara, México.- La cantante mexicana Flor Amargo denunció en redes sociales que policías de Guadalajara le quitaron anoche un teclado, una bocina y otros insumos, cuando realizaba una presentación musical en el Centro de Guadalajara.

Cabe destacar que Flor Amargo fue invitada a la ciudad de Guadalajara por la empresa Hermes Music Club para que formara parte de la inauguración de su nuevo foro y tienda musical, ubicada en la Colonia Chapalita.

Para aprovechar su estancia en la ciudad de Guadalajara, desde el jueves la artista estuvo citando a su público a acudir ayer viernes 10 de enero frente a la Catedral de Guadalajara, para ofrecerles algunos temas musicales, entre ellos "Se va el Amor", canción que decidió estrenar en la ciudad de Guadalajara.

Tras el altercado sucitado en ese lugar, la artista egresada del Conservatorio Nacional de Música subió a su cuenta de Facebook dos videos, uno en el que se muestra el incidente y otro en el que convoca a los artistas urbanos a luchar por dignificar su noble oficio.

En el primer video se puede apreciar a las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara guardar los instrumentos musicales de la artista en cajas mientras que un amplio grupo de personas les gritan:

" La ciudad es del pueblo y queremos que cante (Flor Amargo)", "Bolas de rateros" "¡Ratas, ratas, ratas!", "¡Que vergüenza! Nosotros somos el pueblo y no nos parece justo lo que están haciendo"

Ante el apoyo brindado, la artista brindó un espacio en su segundo video para agradecer a sus fans el haber mostrado su inconformidad durante el altercado suscitado afuera de la Catedral de Guadalajara.

"Quiero decirle a todos que agradezco que me defiendan, que defiendan mis instrumentos, siento mucho que hayan azotado mi equipo, que se lo hayan llevado porque es algo por lo que yo he trabajado por más de 15 años, no es de hoy. Guadalajara, les amo. Ayúdenme a compartir, amores. Hagámoslo viral por el arte urbano".

Asimismo, la artista originaria del Estado de México hizo un llamado a los artistar urbanos a luchar por sus fuentes de trabajos e invitó a las autoridades de gobierno a que permitan el arte urbano en México.

"La verdad es que los artistas en México no tenemos trabajo, que muchos artistas terminan en trabajos que no les gusta porque no hay puertas para el arte y llamo en general a todo el Gobierno de México, a todas las autoridades, que pongan cartas en el asunto, no por mí, sino por los artistas urbanos, porque el arte urbano es una profesión y una noble profesión para compartir".

Flor Amargo durante inauguración de Hermes Music Club en la colonia Chapalita, de Guadalajara, Jalisco. Foto: Reforma

Expresó la exparticipante del programa televisivo La Voz México, poniendo como ejemplo a la cantante Édith Piaf y al cómico Charles Chaplin, quienes iniciaron su carrera en las calles.

Finalmente, la artista emitió un contundente llamado a las autoridades del Gobierno de Jalisco, estado que en 2019 ocupó el tercer lugar a nivel nacional en asesinatos de mujeres, según informó el Sistema Nacional de Seguridad Pública; y al Gobierno de México, país en el que en 2018 se asesinaron a 3 mil 752 mujeres, la cifrá más alta registrada desde 1990, según estadísticas del INEGI.

"Si no nos van a proteger, si no nos van a dar seguridad al menos que nos abran un camino para el arte, porque no saben que un artista urbano a veces salva vidas, lo que hacemos es demostrar el amor que cultivamos a través de la música"

Hasta el momento se desconocen los motivos del incidente y las comisaría de Guadalajara no ha realizado declaraciones al respecto.

