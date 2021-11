Policías de Jalisco acusan de portar documentos falsos a conductor que se negó a darles "mordida"

Guadalajara, Jalisco. - Policías viales del estado de Jalisco le quitaron el automóvil a una persona que se negó a darles dinero, bajo la excusa de que los documentos que traía eran falsos y el permiso de circulación sin placas no era válido, dio a conocer este martes la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

De acuerdo con la investigación realizada por la defensoría, la víctima conducía de la Ciudad de México hacia Tepic, Nayarit, donde se encontraría con su esposa que estaba mal de salud, pero al pasar por territorio jalisciense, los uniformados lo detuvieron, iniciando así las violaciones a su derecho de libre tránsito.

A pesar de que los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 2020, es hasta casi un año después que se pudieron recabar pruebas concretas para poder emitir recomendaciones hacia las autoridades involucradas una vez que incurrieron en violaciones de seguridad y legalidad.

El agredido del cual se reservó sus generales relató que dos policías viales le marcaron el alto al observar que no tenía placas de circulación, por lo que él explicó que tenía permiso del gobierno de Guerrero y su licencia de conducir de ese mismo estado.

Ante ello, los policías denostaron sus identificaciones argumentando que eran faltos, “que cooperara económicamente o le incautarían su vehículo y lo pondrían a disposición de la autoridad”, describe la CEDHJ.

Los policías viales le informaron que tenían la orden de su superior de recoger todos los automóviles que portaran permisos para circular sin placas expedidos por otros estados, por lo que le dijeron se fuera a la central de autobuses a tomar un camión para Tepic, porque el carro ya era de ellos, el peticionario no les entregó las llaves, por lo que los servidores públicos pidieron una grúa y como no les dio dinero, asentaron en el folio de infracción de manera falsa que no portaba el cinturón de seguridad y que hablaba por celular mientras conducía.

De las investigaciones practicadas por la CEDH, se evidenció que los servidores públicos involucrados retiraron indebidamente de la circulación el vehículo del inconforme, a quien le suscribieron un folio de infracción sustentado en información falsa y con fundamentación legal errónea.

También se demostró que actuaron basados en una campaña promocional sustentada de manera incorrecta por la Secretaría de Seguridad del Estado, quien a su vez hizo extensiva la indebida instrucción al personal vial a través de un oficio, para que hicieran efectivo el retiro de automóviles con permisos de otros estados.