Policías de Jalisco marcharán hoy a casa del gobernador Enrique Alfaro; exigen aumento salarial parejo y completo

Guadalajara, Jalisco.- Porque no les llegó el aumento salarial completo como lo había anunciado el Gobernador Enrique Alfaro, policías estatales están inconformes y piden explicaciones; planean manifestarse hoy.

El 22 de marzo, el Mandatario anunció un incremento del 12 por ciento para integrantes de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) -entre policías viales, preventivos y custodios- y del 15 por ciento para agentes de la Fiscalía.

El aumento llegaría la segunda quincena de marzo, dijo. El beneficio sería para 6 mil 972 plazas operativas de la SSE, agregó ese día el titular de la Coordinación Estratégica de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, delante de uniformados.

En recientes días algunos policías de las diversas instancias estatales han señalado que les llegó una cifra menor a la anunciada; además, esperan un retroactivo al 1 de enero.

"La segunda (quincena) de marzo no llega ese 12 por ciento, la mayoría decía que les había llegado 200, 300 pesos, que eso no es el 12 por ciento. Hay mucha gente molesta por esto, pero no hacen nada", comentó un policía que pidió el anonimato para evitar castigos por hablar del tema.

"Conforme al documento de las nóminas, algunos fueron del 6 por ciento, otros fueron del 8 por ciento, otros fueron el 9 por ciento, no sé si fue un error de ellos, se equivocaron o no sé", comentó otro uniformado.

Mediante las redes sociales se ha convocado a los Policías de Jalisco a marchar este 19 de abril rumbo a Casa Jalisco, en donde vive el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, sin embargo, el mandatario actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos. (Captura)

La Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías convocó a una marcha para exigir una explicación.

La manifestación está prevista hoy, a las 18:30 horas, desde la Glorieta de la Minerva a Casa Jalisco, donde dejarán un pliego petitorio, expuso su presidente, Juan Manuel Mercado, quien tiene inconformidades en proceso por un cese de la Policía Estatal que consideró injusto.