Pondrán lupa a los hoteles en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - El Gobernador Enrique Alfaro reforzará la vigilancia del cumplimiento de medidas sanitarias en destinos turísticos.

En un mensaje de redes sociales, el mandatario recordó que, de acuerdo con los protocolos publicados, hoteles y restaurantes sólo pueden funcionar con capacidad restringida durante la pandemia de coronavirus (Covid-19).

"Los hoteles no pueden funcionar más que al 25 por ciento de su capacidad con áreas comunes y eso va a incluir el tema de cabañas y otro tipo de alojamientos en municipios turísticos", detalló el mandatario.

"Los restaurantes no pueden operar más que al 50 por ciento de su capacidad y respetando la distancia que está establecida en los protocolos y todas las medidas que están establecidas en los protocolos publicados".

Si tenías pensado ir de paseo fuera de la ciudad, en medio de la emergencia sanitaria por #COVID19, escucha este mensaje y ayúdame a difundirlo. Tenemos que redoblar esfuerzos y hacer conciencia. Jalisco te necesita: pic.twitter.com/zlVQ6dQTGo — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) July 8, 2020

El titular del Poder Ejecutivo recordó, además, que los bares deben permanecer cerrados y que no están permitidos los bares disfrazados de restaurantes. No descartó recurrir a la clausura de bares que no se apeguen a las disposiciones sanitarias.

"No pueden operar los bares, no vamos a permitir que se disfrace un bar de restaurante, vamos a aplicar la ley", sentenció Alfaro.

#RadarJalisco ha estado presente en los centros penitenciarios de Puente Grande y gracias a eso se ha podido detectar, atender y controlar un total de 156 casos confirmados de #COVID19, de los que 150 ya están recuperados. Es decir, actualmente hay seis pacientes activos. pic.twitter.com/n01bXPCkL5 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) July 6, 2020

"El mensaje que estamos dando hoy las autoridades es muy sencillo: el que no cumpla con las reglas que establecimos para cuidarnos a todos, va ser clausurado y va a tener que enfrentar las consecuencias de su irresponsabilidad".

Tras reunirse en Casa Jalisco con Alcaldes de Tapalpa, San Juan de los Lagos, Zapopan, Tequila, Jocotepec, Chapala, Mazamitla y Guadalajara, Alfaro insistió en que el uso del cubrebocas es obligatorio en el espacio público, por lo que quien no atienda esta disposición podría hacerse acreedor a una sanción administrativa.

